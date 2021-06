Grupa Żywiec liczy na Euro

Grupa Żywiec przygotowuje się do sezonu całą zimę, a ze względu na Euro2020 jeszcze intensywniej, tym bardziej, że marka Heineken jest globalnie sponsorem Mistrzostw Euro. Grupa Żywiec liczy, że popyt na piwo się odbuduje i zapewnia, że browary zgromadziły odpowiednie zapasy i piwa nie zabraknie - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Magda Brzezinska, Dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec S.A.

Jak browary Grupy Żywiec przygotowywały się do wydarzeń Euro2020 pod kątem produkcji i zapasów?

Browary przygotowują się do sezonu całą zimę dbając o kondycję urządzeń browarniczych, a z drugiej budując odpowiednie zapasy. Musimy być gotowi odpowiednio wcześniej, bo jak wiadomo słońce jest najlepszym sprzedawcą, co wpływa na to, że start sezonu wypada różnie w różnych latach.

W tym roku dodatkowo ze względu na Euro 2020 nasze siły sprzedaży także intensywnie pracują nad okolicznościowymi ekspozycjami w punktach sprzedaży, które zapewniają odpowiednią widoczność produktów z promocjami i aktywacjami specjalnie na Mistrzostwa.

Marka Heineken jest globalnie sponsorem Euro 2021. Z tej okazji na rynku pojawiły się dedykowane, limitowane opakowania z flagami państw grających w rozgrywkach oraz towarzysząca im komunikacja reklamowa.

Ponadto w jednej z największych loterii w historii marki będzie można wygrać bilety na mecze, konsole Play Station 5 czy vouchery do Pyszne.pl. Warka z kolei zachęca do kibicowania naszym i wspólnego przeżywania sportowych wydarzeń zarówno podczas Mistrzostw jak i Igrzysk Olimpijskich.

Obok kampanii z udziałem Boruca i Dudka na rynku pojawiły się limitowane opakowania z wizerunkiem piłkarzy, a pod kapslem lub wieczkiem można znaleźć nagrody, których przygotowaliśmy aż 5 mln. Obok intensywnego wsparcia kampaniami telewizyjnymi sprzedaż będą wspierać także loterie konsumenckie.

