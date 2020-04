Grupa Żywiec odbiera niesprzedane piwo z restauracji i zwraca pieniądze

fot. Grupa Żywiec

Grupa Żywiec postanowiła we współpracy z partnerami zaoferować klientom możliwość zwrotu nieotwartych kegów z piwami Grupy Żywiec i zwrócić całość poniesionych przez nich kosztów. Ma to pozwolić barom i restauracjom ograniczyć straty. Do zwrotu może trafić około 25 tys. beczek.

- Chcemy stanąć po ich stronie i pozwolić im oddać piwo, którego nie będą mogli sprzedać z uwagi na krótki, zaledwie trzymiesięczny termin przydatności do spożycia – mówi Tadeusz Puchała, dyrektor ds. gastronomii w Grupie Żywiec.

Zespół sprzedaży skontaktował się z większością obsługiwanych barów i restauracji i zaproponował pomoc. Według naszych szacunków wspólnie z naszymi partnerami z dystrybucji odbierzemy łącznie nawet 25 tys. beczek piwa o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych.