Grupa Żywiec podsumowuje półrocze: Przychody rosły wolniej niż koszty

W pierwszej połowie roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Żywiec wyniosły 1 845 mln zł wobec 1 729 mln zł w I poł. 2019 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 98 mln zł wobec 131 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej spadł do 49,9 mln zł z 97,6 mln zł rok wcześniej.

- Pomimo dużej niepewności w otoczeniu oraz spadku sprzedaży w kanale gastronomii związanej z epidemią, zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży. Przyczyniło się do tego przede wszystkim utrzymanie wzrostu sprzedaży w segmencie premium oraz dynamiczny wzrost marki Namysłów – mówi Francois-Xavier Mahot, prezes Grupy Żywiec SA.

– Nasze przychody rosły jednak wolniej niż koszty. W szczególności wzrosły koszty opakowań, co wynika większego zainteresowania konsumentów piwem w opakowaniach jednorazowych. W pierwszym półroczu inwestowaliśmy także w drogę do rynku w tradycyjnym kanale sprzedaży. W efekcie przełożyło się to negatywnie na poziom zysku operacyjnego. Ponadto spadek wartości złotówki negatywnie wpłynął na koszty działalności, co w znacznym stopniu przyczyniło się do spadku zysku netto. Kluczowe dla wyników spółki miesiące jednak przed nami i jesteśmy dobrze przygotowani aby je jak najlepiej wykorzystać. – dodaje Mahot.

W nowych warunkach funkcjonowania związanych z epidemią, Grupa Żywiec przeznaczyła łącznie blisko 6 mln zł na wsparcie ekosystemu partnerów, w tym szczególnie klientów z sektora gastronomii i dostawców oraz społeczności lokalnych.

Mimo ryzyka wzrostu kosztów, jako pierwsza firma w branży Grupa Żywiec zdecydowała się na odbiór na własny koszt niesprzedanego piwa z lokali gastronomicznej o wartości 3.9 mln zł, wspierając lokale zamknięte z powodu pandemii. Spółka uruchomiła także inicjatywy wspierające dostawców, z których zdecydowana większość to firmy lokalne.