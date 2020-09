Grupa Żywiec wkrótce bez browaru w Cieszynie

Grupa Żywiec planuje zamknąć lub sprzedać Browar Zamkowy w Cieszynie. Proces ten ma nastąpić do końca pierwszego kwartału 2021 roku.

O planach zamknięcia browaru poinformował Tomasz Kopyra, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i autor bloga blog.kopyra.com, a potwierdziła to Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec SA, w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Grupa Żywiec wydała też oświadczenie w sprawie Browaru Zamkowego:

- Poinformowaliśmy pracowników Browaru Zamkowego Cieszyn o zamiarze zamknięcia browaru do końca pierwszego kwartału 2021, jeśli do tego czasu nie znajdzie się nabywca zainteresowany przejęciem spółki od Grupy Żywiec. Aktywnie działamy w kierunku sprzedaży i jest naszym priorytetem aby do takiej transakcji doprowadzić - czytamy w oświadczeniu Grupy.

