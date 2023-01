Grupa Żywiec zaczęła. Teraz kaucję podwyższyły też inne browary i dystrybutorzy

Firma tłumaczy, że zmiana wynika ze wzrostu ceny zakupu butelek u producentów. Obecna cena dla sklepów nie pkrywała wartości odtworzeniowej nowej butelki.

Grupa Żywiec przekonuje, że wyższa kaucja będzie bodźcem do zwiekszenia liczby zwrotów butelek oraz zachęci konsumentów do częstszych wizyt w placówkach handlowych co będzie wartością dodaną dla detalistów.

Grupa Żywiec deklaruje, że dołoży wszelkich starań, żeby proces zmiany kaucji butelki zwrotnej był przeprowadzony płynnie w możliwie najkrótszym czasie.