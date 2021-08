Grupa Żywiec zbroi się na czas rosnącej inflacji

fot. Grupa Żywiec

W ciągu 6 miesięcy 2021 skonsolidowane przychody Grupy Żywiec wyniosły 1 743,6 mln zł. (1 poł. 2020: 1 842 mln). Spółka osiągnęła 292 mln zysku operacyjnego (1 poł. 2020: 98 mln zł). Ograniczenia pandemiczne, bardzo zimna wiosna, wzrost mniej rentownych kanałów sprzedaży oraz rosnąca inflacja to kluczowe czynniki mające wpływ na spadek przychodów firmy w tym półroczu.

Jednocześnie spółka rozpoznała należność dotyczącą nadpłaconego w latach 2007-2018 podatku akcyzowego od piw smakowych w wysokości 160 mln zł, co pomniejsza koszty produktów, towarów i materiałów i ma pozytywny wpływ na wysokość zysku operacyjnego.

- Trzecia fala pandemii spowodowała przedłużenie zamknięcia gastronomii i zakazu imprez masowych na maj, w którym zwykle startuje piwny sezon. Wzrost sprzedaży w czerwcu, dobre wyniki nowości oraz dynamiczny rozwój marek premium Heinekena, Desperadosa i piw 0.0.% zwiększył przychody z każdego hl piwa. Jednak wzrosty te nie zrównoważyły strat z pierwszych miesięcy roku. Dodatkowo przesunięcie sprzedaży do mniej rentownych kanałów przełożyło się na łączny spadek przychodów. – powiedział Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec S.A. – Elastyczne podejście do kosztów pozwoliło na częściowe ograniczenie negatywnego wpływu niższej sprzedaży i rosnącej inflacji na zysk operacyjny – dodał Amor.

– W drugiej połowie roku spółka będzie pracować nad zrównoważeniem szybko rosnącej inflacji zarówno w kosztach surowców i opakowań jak i kosztach działalności operacyjnej - dodał.