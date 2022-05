Grycan rusza z loterią. Do wygrania iPhone’y i zamrażarki z lodami

Marka Grycan – Lody od pokoleń startuje z loterią. Za każde 10 zł wydane w lodziarnio-kawiarniach klienci otrzymają zdrapkę, która umożliwia zdobycie jednej z miliona nagród. Do wygrania są: iPhone’y, zamrażarki pełne lodów, desery lodowe, kawy, czy kulki lodów lub rurki z bitą śmietaną. Sprzedaż promocyjna trwa do 31 sierpnia i obowiązuje we wszystkich lokalach sieci Grycan.