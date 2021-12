Grzegorz Łapanowski: Kimchi może być nowym hummusem!

Co Cię urzekło w kimchi, że postanowiłeś poświęcić mu zawodową uwagę?

Pamiętam, gdy pierwszy raz spróbowałem kimchi to było prawdziwe uderzenie smaku, zapachu, konsystencji. Zachwyciło mnie doznanie mieszanki kwaśnego, słodkiego, słonego. Ten moment utwierdził mnie w przekonaniu, że chciałbym produkować coś swojego. Przez lata działałem na skrzyżowaniu rynków: gastronomicznego, eventowo -pr-owego i spożywczego. Pracowałem z wieloma markami nad budowaniem ich PR-u i to skłoniło mnie do decyzji, żeby pracować nad własną marką spożywczą i ją dopieszczać. Wtedy poznałem Sebastiana Twarogala, który produkował wyjątkowe kimchi na lokalną skalę. Wspólnie z Mirą Klepacką, z którą wtedy ściśle współpracowałem uznaliśmy, że to jest niszowy produkt z potencjałem. Nie myliliśmy się. Od czasu, gdy stworzyliśmy Old Friends Kimchi - trzy lata temu, ta kategoria sukcesywnie rośnie. Oprócz nas jest na rynku kilkadziesiąt mniejszych i większych marek oferujących kimchi z czego się bardzo cieszę, bo dostrzegam w tym analogię z rynkiem piw rzemieślniczych czy rzemieślniczego pieczywa. W krótkim czasie te produkty dostały wyjątkowy zastrzyk rynkowej energii. A kimchi ma dodatkowe atuty: to element historii i kultury Korei, za którym stoi fascynująca opowieść. Do tego jest to danie samo w sobie, ale także składnik, który podbija smak innych dań: sałatek, sosów, ryżu, makaronów, burgerów, czyniąc naszą kuchnię intrygującą. Spełnia też potrzeby współczesnego rynku spożywczego, który szuka produktu gotowego, szybkiego i wygodnego z prawdziwym i naturalnym składem.

Rzeczywiście „zakochałeś” się w kimchi. A ile czasu trzeba, żeby zakochali się w nim Polacy?

Jeżeli pytasz mnie o marzenia, to uważam, że kimchi może się stać nowym hummusem. Ten produkt na przestrzeni kilku lat odniósł niebywały sukces. Teraz jest dostępny w każdym nowoczesnym sklepie na rogu. Oczywiście to nie przypadek – rośnie kuchnia roślinna, bo coraz więcej osób chce jeść zdrowiej dla siebie i dla środowiska. W miejsce sera czy wędliny wszedł hummus jako roślinna alternatywa dodatku do pieczywa i zrobił zawrotną karierę. Analogicznie widzę szansę na wzrost popularności kimchi. Mamy długi okres jesienno-zimowy, gdy dostępność świeżych owoców i warzyw jest mniejsza, a chcielibyśmy, jeść zdrowo i sezonowo. Zimą włączamy więc do diety kiszonki, które świetnie wpływają na mikroflorę jelitową a przez to na nasze zdrowie i samopoczucie. Sięgamy po kapustę, ogórki, pikle, a ostatnio także po kimchi. Oczywiście wyzwaniem jest to, żeby kimchi z produktu okazjonalnego przeszło do kategorii produktu wybieranego na co dzień. Myślę, że jest na to szansa, bo kuchnia azjatycka jest lubiana i wpisała się już w nasze zwyczaje jedzeniowe. Zawsze jest pytanie czy kuchnię azjatycką będziemy gotowali w domu czy jedli w restauracjach. Za tym pierwszym przemawia prostota wykorzystania kimchi. Wystarczy dodać ją do gotowanego ryżu, sadzonego jajka, omletu, smażonego boczku czy grzybów, by mieć świetne danie azjatyckie. A do tego działa w wersji mięsnej jak i wege.