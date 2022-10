Gudi Home - nowa sieć sklepów wielobranżowych wchodzi do Polski

– Rozwój oferty, zwłaszcza w segmentach, które są kluczowe dla pozycjonowania Północnej, to dziś dla nas jeden z priorytetów. Realizując strategię leasingową staramy się konsekwentnie sięgać po marki oraz koncepty handlowe, które nas wyróżniają na stołecznym rynku, a także mają duże znaczenie profootfallowe – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing w GTC S.A.

Pierwszy w Polsce Gudi Home i łotewska księgarnia w Galerii Północnej

Zainteresowanie wzbudzi planowane otwarcie Gudi Home, nowej sieci sklepów wielobranżowych, w której będzie można znaleźć m.in. ubrania, akcesoria do domu czy sprzęt sportowy. Marka wybrała Galerię Północną na swój debiut w Polsce. Nowy najemca, który zapowiada otwarcie na listopad br., zainwestował w lokal mający 726 mkw.

– To będzie jedno z najgłośniejszych otwarć tego roku w Północnej. Wchodzi do nas bowiem marka, która do tej pory nie była dostępna na polskim rynku i która ma ambitne plany rozwoju. W dodatku, jest to brand, który działa w oparciu o niezwykle popularny w ostatnich latach format, w którym towar sprzedawany jest w cenach niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie – mówi Katarzyna Żuchowska, Leasing Manager w GTC S.A.

Coraz więcej brandów stawia na Północną. Przykład? Ponad rok temu to właśnie w tym obiekcie otwarto pierwszy w Warszawie sklep sieci HalfPrice. Z kolei w sierpniu br. pojawił się tu pierwszy łączony koncept e-obuwie.pl i Modivo. Do tej listy wkrótce oprócz Gudi Home dopisze się także Mnogoknig.

Łotewska księgarnia w Galerii Północnej

Łotewska sieć księgarń, która oferuje rosyjskojęzyczne książki, również wybrała Północną na swój rynkowy debiut. Nowy najemca, który wzmacnia segment multimediów, zajmie 300 m kw. Otwarcie zaplanowano na koniec listopada 2022. To koncept, który swoją ofertę kieruje w dużej mierze do Ukraińców, którzy przebywają obecnie w Warszawie, ale także do studentów kierunków filologicznych.

Pop-up store i więcej rozrywki w Galerii Północnej

Nie jest to jednak jedyny interesujący format, który pojawia się w ofercie Północnej. W centrum handlowym niedawno otwarty został pop-up store Tchibo. Na powierzchni 203 m kw. kupujący mogą znaleźć produkty różnych kategorii w outletowych cenach, w tym m.in. ubrania i tekstylia, sprzęt domowy, a także kawy oraz wszystko co niezbędne do ich zaparzenia.

Z myślą o spędzaniu czasu wolnego w rodzinnym gronie niedawno otwarto także mające 177 m kw. Centrum Rozrywki Północna, wypełnione m.in. symulatorami, cymbergajami, automatami i grami zręcznościowymi.

Jak zapowiada dział leasingu GTC S.A., to nie koniec nowości w Galerii Północnej. Kolejne marki mają pojawić się jeszcze w tym roku.