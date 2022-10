Gudi Home zadebiutuje na rynku wielobranżowych dyskontów. Co wiemy o nowej sieci?

– Gudi Home to koncept sklepów wielobranżowych, które będą zlokalizowane w dużych obiektach handlowych, dostosowane do potrzeb klientów i wypełnią lukę zakupową na rynku. Stawiamy na szeroki asortyment, który przyciągnie klientów w różnym wieku. W Gudi Home będzie można kupić m.in. odzież, akcesoria do domu, kosmetyki, zabawki, drobną elektronikę, artykuły sportowe i wędkarskie, artykuły szkolne, części samochodowe a nawet rower. Mamy dostawców z Polski, Chin, Hiszpanii czy Turcji. Nasze centrum logistyczne znajduje się pod Warszawą, w Wólce Kosowskiej – wyjaśnia Zbigniew Grodzicki z firmy Rentcon sp. z. o. o, która jest odpowiedzialna za rozwój brandu.

Gudi Home stawia na duże centra handlowe

Sieć Gudi Home będzie rozwijana w największych miastach w Polsce, w topowych galeriach handlowych. Sieć poszukuje lokali o powierzchni od 800 do 2,5 tys. mkw.

Gudi Home, wiz. mat. pras.

– Jedynie duża powierzchnia pozwala nam na tematyczne ułożenie i doskonałą ekspozycję towarów. W salonach chcemy wprowadzić maksymalnie uproszczony model sprzedaży, co przekłada się na oszczędności dla klienta. Nie będziemy trzymać produktów w magazynach, cały towar zostanie wyłożony w sklepie w myśl zasady: „wszystko co mamy, widzisz w sklepie”. Naszym wyróżnikiem będzie najszersza oferta na rynku – przekonuje Zbigniew Grodzicki.

Czy Gudi Home pojawi się z ofertą także w internecie?

- Na pewno jest to przyszłościowy kierunek, ale na razie skupiamy się przede wszystkim na stacjonarnych placówkach i przedstawieniu się konsumentom. Misją Gudi Home jest tworzenie sklepów, do których klienci będą chętnie powraca, dlatego duży nacisk kładziemy na komfort zakupów, funkcjonalność sklepów i jakość obsługi - dodaje nasz rozmówca.

Gudi Home - skąd wywodzi się sieć

Gudi Home to sieć sklepów oferujących towary wysokiej jakości w niskich cenach – niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Marka wywodzi się z istniejącej od 10 lat na polskim rynku sieci wielobranżowych sklepów wielkopowierzchniowych Forpepe House. Właścicielem obu marek – Forpepe House i Gudi Home – jest spółka Gudi Home.

– Nasza firma istnieje na polskim rynku od 2012 roku i po trudniejszym okresie pandemicznym znów wraca na tory dynamicznego rozwoju. Obecnie planujemy otwarcie 10 sklepów rocznie – mówi Zbigniew Grodzicki.