H&M odbudowuje sprzedaż wolniej niż oczekiwano

Ograniczenia nadal odgrywają rolę

W minionym kwartale przychody H&M wzrosły o 9% do 55,6 miliarda koron szwedzkich (5,5 miliarda euro), ale było to znacznie poniżej 14% wzrostu sprzedaży netto przewidywanego przez analityków - donosi Reuters. W porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku – tj. przed pandemią - sprzedaż spadła o 11%: była nadal hamowana przez obostrzenia, zwłaszcza w Azji i Australii.

Na początku trzeciego kwartału około 180 sklepów zostało tymczasowo zamkniętych. Na wielu rynkach sklepy, którym pozwolono się otwierać, napotykały ograniczenia dotyczące np. godzin otwarcia lub liczby klientów, którzy mogli przebywać w placówce. Pod koniec sierpnia około 100 sklepów było jeszcze czasowo zamkniętych.

H&M opublikuje pełny raport kwartalny 30 września.