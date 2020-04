H&M otwiera po kwarantannie cztery sklepy stacjonarne w Polsce

fot. H&M, shutterstock

Sklepy stacjonarne znajdujące się poza galeriami handlowymi o powierzchni 2 tys. mkw. mogą działać zgodnie z prawem. Dlatego H&M zdecydował się otworzyć cztery sklepy stacjonarne przy ulicach handlowych w Sopocie, Katowicach, Wrocławiu i Zakopanem.

Marka umieściła na Facebook'u następujący wpis:

- Pozostając w zgodzie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów, otworzyliśmy cztery sklepy stacjonarne H&M: Katowice - ul. Stawowa 9, Zakopane - ul. Krupówki 49, Wrocław - ul. Świdnicka 7, Sopot - ul. Bohaterów Monte Cassino 55/57. Sklepy te otwarte są w godzinach 11-19 i działają zgodnie ze wszystkimi aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa. W sklepach czekają na Was rękawiczki i żele dezynfekujące. Prosimy również o zachowanie bezpiecznego dystansu oraz wybranie płatności bezgotówkowej. Wasze zdrowie i zdrowie naszych pracowników jest naszym największym priorytetem, dlatego dziękujemy za stosowanie się do powyższych wymagań. O otwarciach kolejnych sklepów będziemy Was informować na naszym profilu na Facebooku i na HM.COM - czytamy w komunikacie H&M.