H&M wprowadza opcję „Zapłać za 30 dni” w sklepach stacjonarnych

Dzięki opcji „Zapłać za 30 dni” polscy konsumenci mogą teraz robić zakupy i płacić za nie w sposób zapewniający im większą elastyczność, wygodę i wybór, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci odsetek i opłat.

Bezkosztowe rozwiązanie płatnicze Klarna jest już dostępne w 178 sklepach H&M w całym kraju.

H&M jest pierwszym spośród wszystkich partnerów handlowych Klarny w Polsce oferującym innowacyjną metodę płatności „Zapłać za 30 dni” również w tradycyjnych punktach sprzedaży. Rozwiązanie dostępne jest dla uczestników programu lojalnościowego Hello H&M Member a zakupy w ten sposób dokonywane są z poziomu aplikacji H&M za pomocą kilku prostych kliknięć w ekran telefonu. Proces weryfikacji klienta i płatności zajmuje do kilku minut, po których może on zabrać zakupy do domu i cieszyć się wygodą płatności nawet 30 dni później.

Przeczytaj także: Ubrania do Oddania z pierwszym cyrkularnym butikiem w Galerii Mokotów

Doświadczenie znane z online także w sklepach stacjonarnych

– Dzięki wprowadzeniu rozwiązań Klarny do fizycznych sklepów, pozwalamy ich klientom doświadczyć tych samych ulepszonych wrażeń zakupowych, które stały się udziałem już 90 milionów kupujących online – komentuje Łukasz Dwulit, Head of Business Development w Klarna Polska.

– W sierpniu nawiązaliśmy współpracę z Klarną, aby zaoferować naszym klientom online w Polsce możliwość wyboru płatności odroczonych. Ich pozytywny odbiór skłonił nas do udostępnienia tej formy płatności we wszystkich sklepach stacjonarnych H&M. To kolejny ważny krok w naszej strategii omnichannel i kolejne działania w celu zapewnienia polskim klientom najwyższej jakości doświadczeń podczas zakupów w H&M – mówi Mehmet Arisoy, Regional Manager East Europe w H&M.

Rozwiązania płatnicze Klarny są już dostępne w sklepach stacjonarnych na innych rynkach poza Polską. W samych Stanach Zjednoczonych fizycznych punktów sprzedaży pozwalających płacić z Klarną przy kasie jest ponad 60 000.