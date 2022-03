H&M zamknął w Rosji 170 sklepów

Detalista zapowiedział na początku tego miesiąca, że ​​tymczasowo zamknie swoje sklepy w Rosji, dołączając do rosnącej listy międzynarodowych znanych marek, które unikają tego kraju po inwazji na Ukrainę.

Firma ma około 4800 sklepów na całym świecie, z czego około 170 znajduje się w Rosji, co czyni ją szóstym co do wielkości rynkiem H&M i odpowiada za 3,6% sprzedaży grupy w czwartym kwartale.

H&M opublikuje pełny kwartalny raport o zyskach w marcu.