H-Our Store - Metro Properties ma aplikację na najmu wolnej powierzchni

Metro Properties, zarządca centrów M1 w Polsce, wprowadza na rynek aplikację do najmu powierzchni w centrach handlowych. H-Our Store umożliwia współpracę z dużymi sieciami jak i małymi, lokalnymi przedsiębiorcami w zupełnie nowej, w pełni zautomatyzowanej formule biznesowej. To rozwiązanie skierowane zarówno do potencjalnych najemców jak i zarządców obiektów handlowych w Polsce.

METRO PROPERTIES ma nowy pomysł na najem wolnej powierzchni

- Wychodzimy na polski rynek z nowym rozwiązaniem dla wszystkich stron biznesu w centrach handlowych. Potencjalni najemcy zyskają możliwość elastycznej formy współpracy, zarządcy szybkie rozwiązanie dla powierzchni w okresie rekomercjalizacji, a klienci atrakcyjną, zmieniającą się ofertę – mówi Renata Kinde-Czyż, prezes zarządu METRO PROPERTIES. -Formuła kontraktów, zawieranych za pośrednictwem aplikacji H-Our Store, zmniejsza do minimum ryzyko obu stron, zakładając elastyczne podejście do współpracy w obszarze najmu, jakiego nie realizowano jeszcze w Polsce. To bardzo dobrze przemyślana propozycja, którą budowaliśmy na bazie wielu lat doświadczeń branżowych menadżerów METRO PROPERTIES, naszych partnerów biznesowych i badań rynku – podkreśla Renata Kinde-Czyż.

Wynajęcie powierzchni w centrum handlowym na ... godzinę

Aplikacja H-Our Store umożliwia najem powierzchni w centrum handlowym już od 1 godziny, na wybrany okres, niemal z każdego miejsca na ziemi. Prosty interfejs pozwala na zarezerwowanie wybranego sklepu, w dostępnej lokalizacji i terminie z poziomu telefonu komórkowego. Płatność dokonywana jest online, umowa i faktura powstają automatycznie, a nowy najemca wchodzi do lokalu za pośrednictwem wygenerowanego kodu wejścia. Aplikacja jest już dostępna do ściągnięcia w sklepach internetowych: Apple Store i Google Play.

Jak działa H-Our Store?

Oferta H-Our Store przypomina popularne portale z rezerwacją pokoi hotelowych czy krótkoterminowego wynajmu mieszkań. Co bardzo ważne, sklepy w poszczególnych lokalizacjach zaopatrzone będą w zabudowę modułową, umożliwiającą sprzedaż niemal każdej grupy produktów

i szybkie uruchomienie sprzedaży. Aplikacja jest zintegrowana z automatyką centrum handlowego, umożliwiając zdalne zarządzanie lokalem i jego bezobsługowe zdanie.

- Naszym celem jest wprowadzenie do oferty aplikacji H-Our Store różnorodnej powierzchni handlowej z wielu centrów handlowych w Polsce. Mamy nadzieję, że inni zarządcy i właściciele centrów handlowych skorzystają z tego przełomowego i nowatorskiego modelu. Bardzo chętnie pomożemy im w jego uruchomieniu i implementacji. Zaproponowany przez nas model biznesowy to doskonałe rozwiązanie zarówno dla lokalnych najemców, dla których próg wejścia do centrum handlowego bywa często zbyt wysoki, ale i popularnych sieci handlowych, poszukujących powierzchni dla końcówek serii czy nowej grupy produktów. H-Our Store to platforma dla nieograniczonej liczby sklepów, powierzchni i miast – mówi Krzysztof Wiburski, dyrektor regionalny METRO PROPERTIES i pomysłodawca aplikacji.

METRO PROPERTIES zarządza siecią dziewięciu centrów M1 w Polsce centralnej i południowej.