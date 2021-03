Haart, Janina Daily i Sylwia Kajcher w kampanii sieci Aldi

Fot. materiały prasowe

Sieć ALDI zaprosiła do swojej świątecznej kampanii znane influencerki – Hanię Kozłowską znaną jako Haart, Janinę Daily oraz Sylwię Majcher – dziennikarkę, autorkę bestsellerowych książek. Każda z nich na swoich profilach w mediach społecznościowych pokaże, jak przygotowuje pisanki i opowie o własnych tradycjach świątecznych.

Święta z jajem – pod takim hasłem rusza wielkanocna akcja ALDI będąca częścią kampanii „1001 powodów, by wpaść do ALDI”, w którą oprócz Klubu Komediowego zaangażowane zostały także znane influencerki. Każda z nich przygotuje na swoim profilu w mediach społecznościowych ręcznie malowane pisanki wielkanocne, zachęcając fanów do udziału w specjalnym konkursie organizowanym przez ALDI dla klientów. W trakcie kampanii promowane będą typowe produkty wielkanocne, między innymi czekoladowy zając Oster Phantasie, biała kiełbasa (Mięsne specjały), czy kawa Moreno w specjalnie przygotowanych na tę okazję cenach promocyjnych.

Klienci ALDI dodatkowo otrzymają poradnik, jak zaplanować święta w duchu zero waste dostępny na stronie internetowej sieci. Akcja rusza 15 marca i swoim zasięgiem obejmie outdoor, radio, online, w tym social media oraz POS.

Kampania będzie miała dedykowaną podstronę na www.aldi.pl. Znajdą się tam najważniejsze informacje produktowe, inspiracje kulinarne, ciekawostki związane z tradycjami wielkanocnymi, czy porady o niemarnowaniu żywności. 23 marca na profilu instagramowym sieci wystartuje konkurs dla klientów polegający na przygotowaniu pisanek, sfotografowaniu ich i umieszczeniu w social mediach. Najbardziej kreatywne prace zostaną nagrodzone paczkami produktowymi z asortymentem ALDI.