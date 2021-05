HalfPrice pod naciskiem klientów wycofuje kolekcję ubrań

HalfPrice wycofało kolekcję ubrań, fot. mat. pras.

HalfPrice to nowa sieć sklepów, za którą stoi szerzej znana Polakom marka CCC. Debiut nowego konceptu nie obył się jednak bez problemów i oskarżeń o "podróbki" - czytamy na money.pl.

HalfPrice to nowa sieć sklepów należąca do Grupy CCC. Już na samym początku działalności sklepu, klienci i internauci zaczęli oskarżać sieć o sprzedawanie "podróbek" marki Supreme. Internauci dostrzegli, że na metce jednej z koszulek znajduje się logo tej firmy, ale koszulka nie została stworzona przez tę markę. Jak się okazuje, logo firmy Supreme nie jest zastrzeżone, więc teoretyczne może być używane przez każdego, co niektórzy nazywają "legalną podróbą". Klienci zwracają jednak uwagę na aspekt moralny.



"Produkty dostępne w naszej sieci pochodzą bezpośrednio od marek lub ich dystrybutorów. Wszyscy dostawcy i znaki towarowe przechodzą też proces weryfikacji. Ponieważ jednak szanujemy własność intelektualną, postanowiliśmy wycofać produkty Supreme Italfigo z naszej oferty, pomimo że jest to producent prowadzący zarejestrowaną działalność. Jesteśmy wdzięczni klientom za zaangażowaną postawę i dialog" - odpowiadają na pytania money.pl o produkty z marką Supreme przedstawiciele sieci HalfPrice.

