Handel: Coraz lepiej na rynku pracy

fot. shutterstock

Kilka miesięcy po rozpoczęciu pandemii 86% pracodawców z sektora handlowego deklaruje prowadzenie nowych procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Jest to o niemal 40 punktów procentowych więcej niż podczas badania przeprowadzonego w kwietniu. O planach większych zwolnień w ramach tej grupy zawodowej informuje 9% organizacji.

„Puls rynku pracy specjalistów i menedżerów”, badanie Antal Sales & Marketing przeprowadzone na niemal 400 firmach z sektora produkcyjnego i handlowego w lipcu b.r. wskazuje, że zdecydowana większość firm z sektora handlowego i branży marketingowej nadal prowadzi rekrutacje na stanowiska szczebla średniej i wyższej kadry.

Branża FMCG zwolniła tempo zatrudniania nowych pracowników, jednak 77% przedsiębiorstw deklaruje prowadzić rekrutacje na podobnym poziomie jak do tej pory. Również rozwój e-commerce deklarowany jest głównie przez firmy związane z handlem detalicznym.

- Aktualna sytuacja, która większość organizacji zmusiła do licznych działań reorganizacyjnych, jak choćby do zmiany sposobu wykonywania zadań pokazuje, że sprzedaż i marketing czeka rewolucja- więcej digitalu pracy z wykorzystaniem internetowych kanałów sprzedaży i organizacja akcji marketingowych w internecie. Kompetencje techniczne, wraz solidnym warsztatem handlowym będą z całą pewnością w cenie, a liczne organizacje będą w dalszym ciągu szukać wykwalifikowanych specjalistów. Handlowcy nie będą już, co prawda narzekać na zbyt dużą liczbę ofert, niemniej jednak o tych najlepszych walka na rynku będzie trwać – komentuje Krzysztof Borkowski, Senior Consultant, Antal Sales & Marketing

Gwarancję zatrudnienia dają w większości także organizacje z branży opakowań (94%) i FMCG, gdzie aż 87% firm nie planuje zwolnień specjalistów i menedżerów. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zarówno organizacje jak i kandydaci bardzo skrupulatnie podchodzą do procesów rekrutacyjnych i swoich późniejszych wyborów – czasy spowolnienia gospodarczego to czasy łowienia pereł – zarówno pod kątem potencjalnych pracodawców, jak i pracowników.

- Przystosowanie branży opakowaniowej do zmian, które zaszły na rynku w związku z Covid-19 może posłużyć innym sektorom za wzór do naśladowania. Firmy z tego obszaru bardzo szybko zabezpieczyły produkcję i pracowników pod kątem BHP i w zdecydowanej większości były w stanie nieprzerwanie zaspokajać potrzeby rynku również w ostatnich miesiącach. Odpowiednie przygotowanie i stosunkowo łagodny wpływ epidemii na branżę jest zauważalny również w polityce personalnej – aż 96% firm nie musiało uciekać się do redukcji zatrudnienia. Co więcej 63% deklaruje utrzymanie podobnej liczby procesów rekrutacyjnych, co do tej pory, a żadna z biorących udział w badaniu organizacji nie deklaruje zupełnej rezygnacji z zatrudniania nowych pracowników – komentuje Anna Bzymek, Packaging Market Leader & Team Leader \ ReX Leader, Antal.