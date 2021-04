Handel detaliczny przyspiesza z automatyzacją

Sprzedawcy detaliczni szukają rozwiązań zrobotyzowanych do obsługi sklepów, fot. Shutterstcok

Jeden na czterech sprzedawców detalicznych realizuje obecnie projekt związany z robotyzacją, a prawie połowa twierdzi, że będzie w taki zaangażowana w ciągu najbliższych 18 miesięcy. W związku z pandemią COVID-19 branża detaliczna stara się wdrożyć nowe technologie szybciej niż oczekiwano, a ich upowszechnienie nastąpi w ciągu kilku lat - wynika z badania przeprowadzonego przez RetailWire oraz Brain Corp.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w zeszłym miesiącu podkreślają rosnące znaczenie technologii zrobotyzowanej automatyzacji procesów na post-pandemicznym rynku handlu detalicznego. Technologie te są postrzegane jako kluczowe w pomaganiu pracownikom w różnych zadaniach, od czyszczenia podłóg po skanowanie półek, zarówno w sklepach, jak i magazynach.

64% detalistów uważa, że ​​ważne jest posiadanie jasnej, wykonalnej i budżetowej strategii automatyzacji w 2021 r. Prawie połowa respondentów twierdzi, że będzie zaangażowana w projekt robotyki sklepowej w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

73% dużych detalistów uważa natomiast, że znaczenie stosowania robotyki w magazynach lub centrach dystrybucji wzrosło.

Czystość stała się głównym priorytetem dla sprzedawców detalicznych i sklepów spożywczych podczas pandemii. Badanie pokazuje, że te podwyższone standardy czystości to nowa norma.

Badanie pokazuje również, że sprzedawcy detaliczni szukają rozwiązań zrobotyzowanych do obsługi sklepów, takich jak automatyzacja zadań i zbieranie danych środowiskowych, aby poprawić doświadczenia klientów. Obejmuje to zautomatyzowane aplikacje do skanowania półek pod kątem braków w magazynie (59%), komisjonowania (47%), dostarczania towarów z magazynu zapasowego do półek sklepowych (35%), sprawdzania dokładności cen (35%).