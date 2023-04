Handel istotnym tematem EEC. Maspex, Ansewar, IKEA, LPP, Zalando, Żabka w debatach

O handlu będziemy rozmawiać podczas poniższych debat:

E-commerce – szansa dla mniejszych firm • 24 kwietnia 2023 • 14:30-16:00

Cyfrowe narzędzia, nowe trendy zakupowe oraz pandemia jako czynniki pozwalające mniejszym podmiotom konkurować z potentatami. Bariera wejścia, konieczne inwestycje a możliwości rynku e-commerce. Najpopularniejsze marketplace'y i ich oferta dla sektora MŚP w Polsce. Transakcje zagraniczne – ich udział w obrotach mniejszych firm. Trendy związane ze zrównoważonym rozwojem w strategiach i praktyce na rynku e-commerce.

Handel nowej ery • 25 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Wielokanałowość, technologie, konsument. Rola innowacji i automatyzacji w relacjach z klientem. Omnichannel cross border – go global or go local. Personal shopper – rola rekomendacji produktowych. E-handel walczy z czasem. Najnowsze rozwiązania dla e-commerce. Cyfrowe płatności, metaversum, moda dla avatara.

Retail wstrząśnięty, nie zmieszany • 25 kwietnia 2023 • 13:30-14:30

Nowe realia biznesowe w handlu: inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw, pulsujące oczekiwania klientów. Najbardziej ofensywne, a może najbardziej długotrwałe trendy w handlu – na co postawić? Bezwolny czy świadomy – jakiego klienta ukształtuje handel przyszłości? Retail zawsze w drodze.

Zielony handel • 25 kwietnia 2023 • 15:00-16:00

Zrównoważony handel jako postulat czy realizowana strategia? Pokusa i weryfikacja – greenwashing w handlu. Długa czy krótka droga do niemarnowania? Cyrkularny handel i rozszerzona odpowiedzialność stawiają nowe wyzwania w branży opakowaniowej, logistyce i magazynom. Co zrównoważony handel zaoferuje konsumentom, a co pracownikom? Subskrypcja, najem, doznanie – czy nowe formy posiadania są dobre dla planety?

Zrównoważone łańcuchy dostaw • 25 kwietnia 2023 r. • 15.00-16.00

Powszechne dążenie do zrównoważonego rozwoju i raportowanie wpływu na klimat w strategiach firm. Ślad węglowy w logistyce i emisje powstające w łańcuchu dostaw – ważny, trudny w obliczaniu parametr. Jakie cele firmy powinny wyznaczać dla siebie i swoich dostawców, by móc nazwać swoje łańcuchy dostaw zrównoważonymi? Rola relacji, współpracy i transparentności działań firm powiązanych zależnościami.

Retail Tech • 25 kwietnia 2023 • 16:30-17:30

Handel w pułapce algorytmów – jeszcze wymiana towarów czy już strumień cyfrowej transmisji dóbr? Gdzie przebiegają granice personalizacji, kto faktycznie stoi za decyzjami zakupowymi konsumentów? Czy doświadczenie klienta zamknie się w bańce zaprojektowanej przez technologie? Fin, tech i smart, czyli nowoczesne systemy płatności: bezpieczeństwo, wybór i wygoda. Rola efektywnych rozwiązań logistycznych w nowoczesnym obrocie handlowym.

Marketplace – świat na cyfrowej platformie • 25 kwietnia 2023 • 16:30-17:30

Cyfrowe platformy sprzedażowe w aktualnych realiach gospodarki i konsumpcji. Korzyści dla klientów, gospodarki i środowiska. Ryzyka i ograniczenia. Zmiany w modelach działania platform. Marketplace w formule omnichannel – integracja ze sklepami stacjonarnymi.

Udział w #EEC2023 potwierdzili m.‌in.

• Krzysztof Bajołek, prezes Answear.‌com

• Halina Brdulak, profesor Szkoły Głównej Handlowej, członek Rady Programowej przy UN GCP

• Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce

• Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej mBank

• Adam Hirny, dyrektor Departamentu Wsparcia Transformacji Energetycznej Bank BNP Paribas

• Katarzyna Kłaczyńska-Lewis, Partnerka, Adwokatka, Liderka Praktyki Energetycznej i Ochrony Środowiska EY Law

• Katarzyna Kowalska, wiceprezes zarządu KUKE

• Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego

• Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska

• Szymon Midera, założyciel, prezes zarządu Shumee

• Anna Miernikiewicz, dyrektor logistyki VIVE Textile Recycling

• Andrej Modic, prezes Farmer Direct (LokalnyRolnik‌.‌pl)

• Małgorzata Molęda-Zdziech, kierownik Katedry Studiów Politycznych, pełnomocnik rektora ds. współpracy z UE, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ekspertka sieci Team Europe Direct Polska

• Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego

• Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris

• Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex

• Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów Pepco Group, prezes Grupy MODNE ZAKUPY

• Wojciech Piskorski, ekspert SGS Polska

• Michał Płotnicki, Partner Zespołu Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce EY

• Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska

• Bartek Pucek, CEO, Forward Operators, twórca newslettera Pucek.‌com

• Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando CEE

•Reinier Schlatmann, CEO w regionie Europy Środkowo- Wschodniej DS Smith

• Marcin Trepka, partner Baker McKenzie

• Jarosław Urban, wiceprezes VIVE Textile Recycling

• Mikołaj Wezdecki, dyrektor ds. digitalizacji LPP