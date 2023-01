Handel, logistyka i produkcja zatrudniają 9 z 10 pracowników dorywczych

– Utrzymująca się od kilkunastu miesięcy dwucyfrowa inflacja, wysokie ceny energii, zawirowania na rynku związane z wojną w Ukrainie. To tylko część zjawisk, którym podporządkowany był 2022 rok i które determinują działania podejmowane przez pracodawców. Po pierwsze, widzimy ogromne zainteresowanie pracownikami zatrudnianymi ad hoc na potrzeby konkretnych projektów. Tikrow zrealizowało w ubiegłym roku niemal 40 tys. zleceń, to dwa razy więcej niż rok wcześniej. W niemal 9 na 10 przypadków zatrudniającymi byli przedstawiciele branży retail, logistyki oraz firm produkcyjnych. Po drugie, firmy coraz częściej przestawiają się na planowanie grafików pracy w oparciu o smart working, elastyczne stanowiska pracy i błyskawiczne procesy rekrutacyjne. Po trzecie, coraz wyższe koszty stałe tworzenia etatów, m.in. w związku z podwyżką płacy minimalnej i stawki godzinowej – w styczniu i planowana w lipcu – zmuszają do szukania optymalizacji. A tańszy i szybszy proces rekrutacji pracowników na godziny gwarantuje korzystniejsze warunki obu stronom. Stąd pracodawcy chętniej będą pozyskiwać pracowników gotowych do podjęcia pracy dorywczej, których na rynku pracy jest coraz więcej. Tylko w minionym roku do bazy Tikrow średnio co 10 minut rejestrował się pracownik gotów podjąć zatrudnienie w 48h – zaznacza Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Eksperci Tikrow przeanalizowali niemal 40 tys. zleceń zrealizowanych w 2022 roku dla klientów z różnych gałęzi gospodarki. Wytypowano z nich stanowiska o najlepszych perspektywach, jeśli chodzi o liczbę ofert oraz dynamikę wynagrodzeń. To w branży handlowej, logistyce i na produkcji Polacy będą mogli dorobić najwięcej w 2023 roku.

Pracownik produkcji / magazynier

Niesłabnącym zainteresowaniem wśród pracodawców cieszą się kandydaci zatrudniani do prostych zadań fizycznych. Pracownicy produkcji i magazynierzy stanowili aż 84% zleceń zrealizowanych w 2022 roku przez Tikrow dla branży produkcyjnej i logistyki. Mimo postępów automatyzacji, nadal bardzo ceni się pracowników, którzy sortują, układają lub montują z kilku elementów większe podzespoły powstających w fabryce produktów. Magazyny i centra logistyczne nie mogłyby istnieć bez osób dbających o sprawny przepływ przesyłek, ich rozładunek oraz inwentaryzację towarów. Co ważne, podjęcie dorywczej pracy przy produkcji lub w magazynie nie wymaga żadnych kwalifikacji. Liczy się chęć do pracy i zaangażowanie. Dziś pracownik produkcji lub magazynier, posiadający status studenta, może liczyć na nawet 32 zł „na rękę”, czyli niemal 1,5 razy więcej niż wynosi obecnie minimalna stawka godzinowa netto na umowie zleceniu (22,80 zł).

Pracownik sklepu

Co drugie zlecenie z branży handlowej obsłużone przez Tikrow w minionym roku dotyczyło rekrutacji pracownika sklepu. To wszechstronne zajęcie polega m.in. na rozkładaniu towarów na półkach, obsłudze w pełni zautomatyzowanej kasy fiskalnej czy drobnych pracach porządkowych. By zostać pracownikiem sklepu wystarczy umiejętność pracy w zespole, nastawienie na klienta i odrobina siły fizycznej. W 2023 roku można się spodziewać, że branża retail nadal będzie wieść prym w tworzeniu elastycznych grafików pracy w oparciu o zatrudnienia ad hoc. Po krótkim szkoleniu pracownik sklepu może liczyć na zarobki rzędu 28 zł netto za godzinę pracy.

Picker

Według danych Tikrow picker, czyli pracownik kompletujący zamówienia dla klientów w magazynie, stanowił 22% ofert pracy dorywczej w branży logistycznej w 2022 roku. Rozwój e-commerce i troska o zapewnienie stabilności łańcucha dostaw sprawiają, że nie brakuje wakatów na stanowisko pickera w magazynach i centach logistycznych. Podobnie jak w wypadku magazyniera, by zostać pickerem w branży logistycznej wystarczy zapał do pracy i odrobina refleksu. Podobnie jak w wypadku pracownika sklepu stanowisko pickera wynagradzane jest na poziomie nawet 28 zł „na rękę” za godzinę pracy.