Handel może dostać 1,5 mln euro na projekty wspierające łańcuchy dostaw żywności

EIT Food ogłasza pierwszy Open Innovation Call w Europie Środkowo-Wschodniej

EIT Food RIS CEE Open Innovation Call jest przeznaczony dla wnioskodawców z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy pracują nad stworzeniem zdrowszego i bardziej zrównoważonego systemu rolno-spożywczego

W sumie 1,5 miliona euro jest dostępne dla organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów w rolno-spożywczych łańcuchach dostaw w tym regionie

Organizacje mają czas na składanie wniosków do 5 czerwca 2023 r.



Aplikacje są już otwarte, a organizacje z Europy Środkowej i Wschodniej pracujące nad rozwiązaniem istotnych problemów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych, z którymi boryka się obecnie ten region, w tym:

• Presja na łańcuchy dostaw żywności

• Niskie inwestycje we własność intelektualną

• Brak współpracy wewnątrz- i międzysektorowej

• Potrzeba inwestycji w zrównoważony rozwój.

mogą otrzymać łącznie do 1,5 miliona euro!

EIT Food poszukuje propozycji projektów, które mają na celu wykorzystanie otwartych innowacji do wzmocnienia łańcuchów dostaw żywności, aby stały się one bardziej odporne i elastyczne, a także wspierały integrację uczestników systemu żywnościowego i zmniejszały negatywny wpływ produkcji żywności na środowisko.

EIT Food RIS CEE Open Innovation Call ma na celu wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów, procesów i usług handlowych oraz osiągnięcie wpływu na misje:

• Zdrowsze życie dzięki jedzeniu

• System żywnościowy o zerowej emisji dwutlenku węgla netto

• W pełni przejrzysty, sprawiedliwy i odporny system żywnościowy

Organizacje mogą ubiegać się o maksymalnie 750 000 euro na wprowadzenie swojej innowacji na rynek. Oprócz finansowania wybrani kandydaci będą mogli uzyskać dostęp do matchmakingu w celu znalezienia nowych partnerów w sektorze spożywczym.

- W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, COVID-19 i trwającego wpływu kryzysu klimatycznego, Europa Środkowo-Wschodnia stanęła w obliczu bezprecedensowej presji na swój system żywnościowy w ostatnich latach. Jednocześnie jednak tętniąca życiem społeczność innowacyjna tego regionu ma wiele niewykorzystanych możliwości w zakresie wprowadzania nowych innowacji rolno-spożywczych, które mogą pomóc złagodzić zakłócenia w łańcuchu dostaw. EIT Food RIS CEE Open Innovation Call zapewni bardzo potrzebne wsparcie tym innowatorom, aby pomóc wprowadzić na rynek nowe rozwiązania rolno-spożywcze - uważa Marja-Liisa Meurice, dyrektor EIT Food CLC North-East





EIT Food zaprasza następujące konsorcja złożone z 3 organizacji, zobowiązujących się do współpracy między 2 różnymi krajami UE, reprezentujące co najmniej dwie strony trójkąta wiedzy (przemysł, środowisko akademickie, ośrodki badawcze), z co najmniej jedną organizacją z sektora rolno-spożywczego (np. producent żywności, handel detaliczny).

Każda z trzech organizacji musi być aktywnym uczestnikiem konsorcjum.

Maksymalne wsparcie dla każdego beneficjenta wynosi 750 000 EUR. Wnioski nie mogą wymagać finansowania dłuższego niż 24 miesiące. Dofinansowanie może pokryć do 70% kosztów projektu, a wnioskodawca może przeznaczyć do 30% na CAPEX potrzebny do wdrożenia innowacji.

Termin składania wniosków: do 5 czerwca 2023 r. o 23:59.

Więcej informacji i szczegółów na temat matchmakingu można znaleźć na stronie: https://www.eitfood.eu/projects/ris-central-and-eastern-europe-cee-open-innovation-call