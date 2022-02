Handel na kwarantannie. Pandemia i presja płacowa zmieniają branżę

- Zapotrzebowanie na pracowników w handlu widoczne zarówno w ogłoszeniach o pracę, jak i w zamówieniach od klientów rośnie z każdym miesiącem. Największy wzrost obserwowaliśmy w czwartym kwartale 2021 roku, który wynikał między innymi z wysokiego sezonu w sektorze handlowym i to zwiększone zapotrzebowanie na nowe zasoby kadrowe utrzymywało się także na początku 2022 roku - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Dominik Malec, dyrektor regionalny w Manpower.

Handel na kwarantannie

W handlu braki kadrowe są szczególnie widoczne, ponieważ praca zdalna nie jest możliwa na tych stanowiskach.

Potwierdza to Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. – Piąta fala pandemii COVID-19 poważnie odbija się na sytuacji pracowników handlu, którzy często są angażowani na dodatkowe dyżury, by łatać dziury kadrowe wynikające z konieczności odbywania kwarantanny. Takich wiadomości dostaliśmy w styczniu kilkanaście. Liczba rośnie z dnia na dzień i dotyczy nie tylko handlu, ale i np. logistyki czy pracy w halach magazynowych – mówi Małgorzata Marczulewska.

- Pracodawcy próbują radzić sobie z tym wyzwaniem zatrudniając na zastępstwa lub zlecając dodatkowe godziny. Niemniej sytuacja związana z zachorowaniami i kierowaniem pracowników na kwarantannę jest bardzo dynamiczna i nieprzewidywalna. Zdarzają się niestety takie sytuacje, szczególnie w przypadku mniejszych sklepów, gdzie właściciele zmuszeni są zamknąć swoje placówki na pojedyncze dni. Jeśli spełnią się prognozy dotyczące zasięgu obecnej fali pandemii to pracodawcy mogą mieć jeszcze większe trudności w obsadzaniu stanowisk pracy - uważa ekspert Manpower.

Presja płacowa a wynagrodzenia w handlu

Presja płacowa w polskiej gospodarce jest najwyższa od co najmniej kilkunastu lat - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". Rekordowy odsetek firm szykuje podwyżki wynagrodzeń, rośnie również średnia wysokość planowanych podwyżek. Pracownicy uzasadniają żądania płacowe wysoką inflacją.

- Na obecnym rynku kandydata, przy tak dużej presji płacowej, firmy rywalizują o pracowników uatrakcyjniając swoje miejsca pracy. Duże sieci mają możliwości konkurowania stawkami, co także obserwujemy na rynku. Trudniej mają mniejsze podmioty, gdzie opłacalność biznesu jest na granicy, zwłaszcza w nowej rzeczywistości prawnej. Firmy rywalizują także benefitami a obecnie dla pracowników najważniejsze są te, związane z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa, jak prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenia. W świetle rosnącej inflacji zatrudnieni szczególnie doceniają także premie za frekwencję - podsumowuje Dominik Malec.

Ile zarabia się teraz w sieciach?

Sprawdziliśmy, jak duże sieci handlowe pochodzą do kwestii wynagrodzeń.

Lidl gwarantuje wzrost płacy do poziomu – od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.

Sprzedawca-kasjer rozpoczynający pracę w Biedronce zarobi od stycznia 2022 r. nie mniej niż 3460 zł do 3800 zł a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 3600 zł do 4050 zł. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5100 zł. Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 3800 - 4100 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4650 - 4950 zł.

Aktualne wynagrodzenie w sieci Kaufland na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi do 4100 zł brutto. Po podwyżce, która będzie obowiązywać od 1 marca 2022 r., osoby pełniące tę funkcję otrzymają wynagrodzenie w wysokości do 4500 zł brutto. Podwyżki wynagrodzenia obejmą też pracowników logistyki na wybranych stanowiskach.

Pieniądze to nie wszystko

Czy wyższe wynagrodzenia zachęcają do podjęcia pracy w handlu? Na pewno tak, ale równie ważny jest tryb pracy i czas wolny. - Pracownicy obecnie skarżą się na przepracowanie oraz na to, że nie mogą odmówić np. przyjścia do pracy w niedzielę. Osoby przepracowane są sfrustrowane, a dodatkowe wynagrodzenie nie jest już dla nich motywacją do pracy. Myślę, że zarówno handel jak i wiele innych dziedzin sektora usługowego znajduje się obecnie w trybie pełzającej kwarantanny. Konsekwencje dla firm będą poważne - przewiduje Małgorzata Marczulewska.