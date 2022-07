Handel później płaci faktury

Analitycy faktura.pl sprawdzili czas na zapłatę faktury zapisany na dokumentach wystawianych na tej platformie (ponad 600 tysięcy faktur wystawianych rocznie) przez małe i średnie firmy w poszczególnych grupach branż.

Sektor MŚP stanowi ponad 99% firm działających w Polsce. To około 2,25 mln firm. Według PARP generuje on prawie połowę PKB. Duża część tych firm wystawia miesięcznie tylko jedną, dwie lub trzy faktury przychodowe i… niecierpliwie czeka na przelew. Przy tak niewielkiej liczbie partnerów biznesowych szybki przepływ środków jest kluczowy dla bezpiecznego funkcjonowania. Niestety dominujący w Polsce model gospodarki opiera się na odroczonych płatnościach. W niektórych branżach mocno odroczonych, nawet o kilka miesięcy. Teoretycznie wysoka inflacja powinna skłaniać do szybkiego obrotu pieniądzem, bo przetrzymywanie go powoduje, że traci na wartości, ale w wielu branżach tak się jednak nie dzieje.

Handel płaci później

W pierwszym półroczu, wg danych faktura.pl, średni termin przelewu zapisany na fakturach wzrósł w 9 na 15 kategorii firm MŚP.

Najmocniej czas oczekiwania na przelew faktury wydłużył się w grupie rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – o 2,5 dnia oraz w handlu, szczególnie detalicznym – o 1,3 dnia i hurtowym – o 1,2 dnia.

- Małe, a szczególnie mikrofirmy są najsłabszym elementem obrotu gospodarczego. Proporcjonalnie niewielka jest więc też ich siła w negocjowaniu czasu na zapłatę. Często sam fakt złożenia zamówienia i uruchomienia zlecenia wyczerpuje pole do negocjacji technicznych warunków takich jak termin zapłaty. W efekcie na pieniądze muszą cierpliwie czekać - komentuje Grzegorz Grodek, prezes faktura.pl.

Skrócił się termin przelewu w transporcie

Skróceniu czas oczekiwania uległ natomiast w transporcie. W grupie magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport o 2,6 dnia, w grupie transport lądowy o 1,1 dnia. Pomimo tego, firmy z tej kategorii czekają na zapłatę najdłużej z wszystkich – średnio około 20 dni.

- Skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę w transporcie to dobry sygnał, trudno jednak powiedzieć, że w tej branży sytuacja znacząco się poprawia. Jest wręcz odwrotnie – koszty paliwa, które wg GUS przez rok zdrożało o 47% boleśnie dotyka branżę. Odnotowane przez nas skrócenie czasu jest wynikiem ogromnej presji podwykonawców, żeby szybciej otrzymywać zapłatę. Po prostu nie mają nic do stracenia, jeśli nie przyspieszą przepływu pieniądza, wielu grozi upadek - mówi Marek Sikorski z Finea, firmy mikrofaktoringowej.