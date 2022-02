Handel, praca, społeczeństwo. Jak będzie wyglądać za 15 lat?

Najbliższe lata spowodują znaczące zmiany także w społeczeństwie, a dotychczasowe rozumienie pracy ulegnie przekształceniu. Do 2027 r. tradycyjna hierarchia i zarządzanie tzw. top down zaczną być postrzegane coraz bardziej negatywnie. Firmy stawiające na wewnętrzną motywację, samodzielność, swobodę działania i inicjatywę u pracowników będą częściej odnosić sukces na rynku. Wzrastająca świadomość tej korelacji jeszcze bardziej przyspieszy wprowadzanie nowych modeli zarządzania. W perspektywie następnych 15 lat coraz więcej zawodów będzie mogło być wykonywanych przez maszyny. Wywoła to napięcia społeczne i polityczne, które będą łagodzone przez nowe prawodawstwo, chroniące pracowników przed zastąpieniem ich przez sztuczną inteligencję.

Za 15 lat sprzedający, chcąc przekonać klienta do zakupu, umożliwią maksymalne testowanie w kanale online. Będziemy mogli rzeczywiście doświadczać produktów zmysłami (zapach, smak, wrażenia dotykowe). Upowszechnią się technologie internet-senses. W podobnym celu będą wykorzystywane technologie AR i VR, które znajdą szersze zastosowanie.

W obszarze „Data” inteligentne urządzenia i tzw. wearables będą automatycznie zamawiać dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników produkty codziennego użytku. Zmiany dot. personalizowania produktów z roku na rok będą się pogłębiać. W perspektywie najbliższych 15 lat sekwencjonowanie DNA będzie znacznie tańsze i powszechne np. dieta i suplementy będą konkretnie dostosowane do osoby. Reklamodawcy, instytucje czy sklepy wykorzystają indywidualne informacje np. o ubraniu, zachowaniu i inne metadane, aby dostosować wyświetlacze do konkretnych osób poruszających się w przestrzeni publicznej.

Za 15 lat Metaverse na stałe zagości w mainstreamie (Web 4.0). Właśnie wtedy według ekspertów firmy rozpocznie się wyłanianie prawdziwego wirtualnego świata, a wcześni użytkownicy będą tam spędzać 80% swojego czasu - wskazują eksperci Unity Group.