Handel przyciąga Ukraińców zatrudnionych w Polsce. Stawki? 3400 - 4000 zł brutto

fot. shutterstock

W sektorze handlowym pracuje ok. 10 proc. Ukraińców zatrudnionych w Polsce tymczasowo. Na jakie stawki mogą liczyć? Wynagrodzenia oscylują w granicach 19-24 zł brutto w przypadku umowy zlecenia oraz 3400 - 4000 zł brutto przy zatrudnieniu na umowę o pracę (w zależności od lokalizacji).

Z danych Grupy Progres wynika, że w 2019 r. na polskim rynku pracy tymczasowej dominowali Ukraińcy – stanowili 51 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników. W tym roku sytuacja uległa zmianie – od stycznia do końca sierpnia było ich 38 proc.

O tym jak wygląda praca Ukraińców w sektorze handlu w Polsce i na jakie stawki mogą liczyć rozmawiamy z Katarzyną Balicką, kierownikiem oddziału w Grupie Progres.

Jak duże sieci handlowe radzą sobie z obecnie brakiem rąk do pracy?

Katarzyna Balicka: Zatrudnienie cudzoziemców – głównie Ukraińców – jest jednym z częstych rozwiązań stosowanych przez sieci handlowe, które borykają się z problemem braków kadrowych. Obcokrajowcy są delegowani do zadań, które nie wiążą się z bezpośrednią obsługą klienta np. wykładanie towaru. W przypadku, gdy posługują się językiem polskim na poziomie komunikatywnym mogą zająć stanowisko kasjera. Obecnie, z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19, sieci handlowe coraz chętniej zlecają zatrudnienie obcokrajowców agencjom pracy. Gwarantują one nie tylko ciągłość zatrudnienia, ale też biorą na siebie obowiązek dopełnienia wielu formalności i zrealizowania działań, które trzeba wykonać, by zatrudnić cudzoziemca legalnie i zgodnie z obostrzeniami, a także uniknąć problemów urzędowych czy prawnych. Konieczne było również podniesienie stawek dla kandydatów, którzy mimo pandemii zdecydują się na emigrację zarobkową do Polski.

Jakie przeciętne stawki za pracę oferuje ten sektor?

Katarzyna Balicka: Proponowane stawki są obecnie duże wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Podczas pandemii, na pierwszym etapie zamknięcia punktów usługowych, w kraju wybuchła panika związana m.in. z brakiem podstawowych produktów w sklepach. Wtedy pracownicy sieci handlowych byli potrzebni od zaraz. Wymusiło to na pracodawcach podniesienie stawek dla kandydatów gotowych podjąć pracę z dnia na dzień. Obecnie, wynagrodzenia oscylują w granicach 19-24 zł brutto w przypadku umowy zlecenia oraz 3400 - 4000 zł brutto przy zatrudnieniu na umowę o pracę (w zależności od lokalizacji). Oferowane w Polsce zarobki są kilka razy wyższe niż na Ukrainie, dlatego wielu obywateli tego kraju chce pracować nad Wisłą. Od 1 września 2020 r. płaca minimalna na Ukrainie wynosi 5000 hrywien (ok. 685 zł).

Jaki odsetek Ukraińców w 2019 r. podejmował pracę w sektorze handlu? Jak to wygląda w tym roku?

Katarzyna Balicka: Według naszych danych, w sektorze handlowym pracuje ok. 10 proc. Ukraińców zatrudnionych w Polsce tymczasowo. Osoby tej narodowości w 2019 r. dominowały na polskim rynku pracy tymczasowej – 51 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników, 41 proc. Polaków i 8 proc. pracowników pozostałych narodowości. W tym roku jest inaczej – od stycznia do końca sierpnia to Polacy częściej pracowali tymczasowo - 52 proc. wszystkich zatrudnionych, Ukraińcy stanowili 38 proc. tej grupy, a obywatele pozostałych narodowości 10 proc. Spadek liczby pracowników tymczasowych z Ukrainy odnotowaliśmy także w branży handlowej – obecnie jest ich o 33 proc. mniej.