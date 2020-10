Handel reaguje na roślinne trendy

Weganie i wegetarianie mogą wybierać z coraz szerszej oferty, fot. Shutterstock

Roślinny trend przybiera na sile. Wiedzą o tym producenci i detaliści. Kolejne nowości dla wegetarian i wegan zapełniają sklepowe półki - podaje organizacja RoślinnieJemy.

Od niedawna w sklepach Żabka znajdziemy dwie roślinne kanapki - klasyczne trójkąty z szarpaną sojowiną i bagietkę z roślinnymi nuggetsami. Uwagę zwraca także kampania outdoorowa Żabki zachęcają do spróbowania roślinnych hot-dogów.



Największy polski e-commerce spożywczy, Frisco.pl, uruchomił we współpracy z akceleratorem FoodForward strefę produktów roślinnych, której założeniem jest wspieranie lokalnych roślinnych start-upów - w ofercie między innymi Roślinny Qurczak i produkty BeanIt.



Lidl zwiększa dostępność roślinnych alternatyw nabiału - niedawno na półkach pojawiły się jogurty roślinne Bez Deka Mleka oraz sery na bazie nerkowców Wege Siostry.

W połowie września debiut zaliczył także Planton Breakfast - roślinny jogurt ze zdrową posypką opracowany we współpracy Dobrej Kalorii i Roślinnej Magdy.