Handel solidarny z Ukrainą: Bojkot rosyjskich towarów, pomoc dla ukraińskich uchodźców i pracowników

IGHRS poprosiła wszystkich Polaków, aby zwracali uwagę na kody kreskowe kupowanych produktów. Zaapelowała by przede wszystkim kupowali towary polskie z kodem kreskowym 590, a nie nabywali produktów z Białorusi i z Rosji. Produkty białoruskie mają kod kreskowy zaczynający się od numeru 481. Kody kreskowe produktów rosyjskich zaczynają się od jednej z sekwencji cyfr: od 460 do 469. Eksperci rynku podkreślają, że bojkot rosyjskich firm i produktów to dobre narzędzie, aby zamanifestować niezgodę na to co robi Federacja Rosyjska. Kolejne firmy działające w Polsce rozpoczynają bojkot rosyjskich produktów. Firmy mówią, że tego chcą ich klienci. Do tej pory takie deklaracje złożyły następujące sieci: Biedronka, Hebe, Maxima (Stokrotka) i Barbora, Hipper, Castorama, Netto, Rossmann, Super-Pharm, Topaz, Frisco, PGS, Carrefour, Polomarket, Kontigo, Żabka, Lidl, Spar oraz Aldi a także sklepy z alkoholami Al.Capone.

Wycofanie produktów rosyjskich czy białoruskich nie odbije się negatywnie na polskich handlowcach - ocenił wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński w odpowiedzi na pytania PAP. Jego zdaniem produkty te nie stanowią istotnej części oferty sklepów.

"Nie są to szczególnie liczne produkty - Rosja i Białoruś nie są także głównym kierunkiem importu produktów FMCG (tzw. produkty pierwszej potrzeby jak żywność czy środki higieniczne - PAP) do naszego kraju. Należy także oczekiwać, iż wycofywane produkty pochodzenia rosyjskiego czy białoruskiego zostaną raczej szybko zastąpione przez polskie lub unijne odpowiedniki" - uzasadnił Maciej Ptaszyński.

Potrzebna praca dla Ukraińców

Powstaje specjalna ustawa, regulująca tymczasowo zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców uciekających przed zagrożeniem spowodowanym wojną na Ukrainie. Będzie ona zawierać również przepisy dotyczące ułatwienia cudzoziemcom dostępu do rynku pracy. O takie rozwiązania apelują m.in. organizacje handlowe, jak PIH i POHID, które zadeklarowały chęć udzielenia pomocy uchodźcom z terenów ogarniętych wojną w formie zapewnienia miejsc pracy i środków do życia, jak również wsparcie w zakresie aklimatyzacji w naszym kraju. Przedstawiciele branży podkreślili konieczność wprowadzenia przez polski rząd ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz legalizacji ich pobytu w Polsce. Zgodnie z przepisami specustawy wszystkie osoby, które uciekły z Ukrainy - nie tylko obywatele tego kraju - będą mieli z mocy prawa ustalone prawo pobytu w Polsce na 18 miesięcy. Ponadto do zatrudnienia wystarczające będzie poinformowanie o tym fakcie PUP w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. – Sektor handlu jest bardzo chłonny jeśli chodzi o nowych pracowników, szacuje się, że w tym sektorze może być nawet ok. 150 tys. wakatów. Natomiast cały rynek pracy w Polsce do końca roku byłby w stanie wchłonąć nawet i 700 tys. pracowników z Ukrainy – mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, przewodniczący Platformy HR Pracodawców RP. Większość przyjezdnych stanowią w tej chwili kobiety z dziećmi. – Zależy nam, by główne wsparcie po okresie adaptacji polegało na otwarciu dla nich rynku pracy – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że legalizacja pobytu w Polsce oznacza prawo do pracy, a dla dzieci objęcie ich systemem świadczeń rodzinnych. Minister Maląg podkreśliła, że praca ma być godna, z respektowaniem przepisów kodeksu pracy i równym traktowaniem wszystkich zatrudnionych. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej poinformowała też o projekcie grantowym dla urzędów pracy i agencji zatrudnienia na wsparcie obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski, które ministerstwo już uruchomiło.