Handel stacjonarny wobec rewolucji e-commerce. Jak sieci doskonalą sklepy?

FMCG na tropie sklepu przyszłości

Sklep przyszłości będzie sklepem przede wszystkim wygodnym i zapewniającym szybkie zakupy. W 2019 roku wydawało się, że taką rolę spełnią naszpikowane technologią sklepy bez kas i obsługi. Wówczas w Polsce działało już kilka sklepów marki BioFamily, ruszył też pierwszy sklep Take&GO. Ten ostatni to projekt inspirowany amerykańskim Amazon Go. Podobnie jak w tamtejszych sklepach, tak i do Take&GO wystarczy wejść, wziąć interesujące nas towary i wyjść, bez zbędnego stania przy kasie, dokonując płatności przy użyciu aplikacji połączonej z kartą płatniczą. Wszystko oparte jest o technologię eliminującą kasy. Eksperci rynku FMCG mówili wówczas, że taki format to realizacja wizji handlu przyszłości, a dla konsumenta to całkowite spełnienie trendu convenience. W związku z tym wybrane grupy docelowe shopperów powinny z entuzjazmem przyjąć taką formę zakupów.

Wydawało się, że pandemia będzie sprzyjać rozwojowi sklepów bez kas, które zapewniają szybkie zakupy. Jednak tak się nie stało. Po ponad dwóch latach Take&GO nadal ma jeden sklep w Poznaniu, a otwarcie kolejnego, w Katowicach skończyło się niepowodzeniem. BioFamily ma pięć lokalizacji sklepów, które działają jak klasyczne sklepy, a po godzinach otwarcia i w święta jako sklepy a autonomiczne.

Tymczasem pojawił się nowy format sklepu autonomicznego – mały sklepik, wyglądający jak kiosk, ale oferujący kilkaset produktów. W takim formacie działa ZINU. Z kolei Żabka otworzyła sklep autonomiczny Żappka Store, a także rozwija sklep Nano. Tu znajdziemy już nawet 1000 różnych produktów.

Sklepy autonomiczne otwierają się w typowych lokalizacjach: m.in. w centrach miast, na dworcach kolejowych, stacjach metra, na terenie uczelni. Czy sklepy autonomiczne to „sklepy przyszłości”? Naszym zdaniem to nadal pozostanie nisza rynku FMCG. Sklepiki oferujące kilkaset SKU nie dają możliwości dużych zakupów, a wdrożone technologie AI kosztują, co odbija się na cenach. Większość Polaków na razie traktują je jako ciekawostkę lub okazję do drobnych zakupów.

Szybkie zakupy

Kolejnym sposobem na zakupy spożywcze są zamówienia online z szybkim dowozem, nawet w 15 minut. Kurierzy na rowerach dowożą zakupy kompletowane w specjalnych magazynach, tzw. dark stores, dedykowanych tylko szybkim dostawom. W ten sposób działa w Polsce już kilka marek, m.in. Jokr, Bolt, Wolt, Swyft, swoją sieć buduje też Żabka Just. Szybkie dostawy realizuje także Biedronka, poprzez aplikację Glovo.