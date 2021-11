Handel: Szykują się masowe inspekcje sprawdzające przestrzeganie limitów klientów?

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca nowe obostrzenia, które będą obowiązywać od 1 do 17 grudnia.

- Zostanie zwiększona liczba kontroli przedsiębiorców. Jeśli limity osób będą przekroczone, to siłą rzeczy jest to podstawa do wręczenia odpowiedniej kary czy mandatu dla prowadzącego działalność gospodarczą – powiedział szef MZ Adam Niedzielski.

Minister zdrowia dodał, że przedsiębiorcy powinni korzystać z regulaminów, aby prosić klientów o okazanie paszportów covidowych i w ten sposób przestrzegać limitów. Obowiązek spełnienia limitów będzie należało do organizatorów imprez czy właścicieli sklepów i knajp, zaś inspektorat będzie to kontrolował.

Zmiany w limitach osób

Przypomnijmy, od 1 grudnia zmienią się limity osób m.in. w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych czy sklepach.

- Kościoły, lokale gastronomiczne, hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, baseny i aquaparki – 50 proc. obłożenia (obecnie 75 proc. obłożenia)

- Zgromadzenia, wesela, konsolacje, spotkania, dyskoteki – max. 100 osób (obecnie 150 osób).

- Wydarzenia sportowe (poza obiektami sportowymi) – max. 250 osób (obecnie 500 osób).

- Siłownie, kluby i centra fitness, hazard, muzea, galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, konferencje, sklepy i galerie handlowe – 1 osoba na 15 m2 (obecnie 1 osoba na 10 m2)