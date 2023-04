Handel w agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023

W trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego poruszane będą liczne tematy związane z handlem. Odbędzie się szereg sesji tematycznych, do których zaproszono ekspertów, menedżerów, przedstawicieli zarządów firm, polityków i decydentów. Oto debaty dotyczące handlu i uczestniczący w nich prelegenci:

E-commerce – szansa dla mniejszych firm

Debata odbędzie się 24 kwietnia 2023 roku. w godz. 14:30-16:00.

W debacie udział wezmą: ALEKSANDRA BORYCKA, Head of Marketplace Amazon.pl; TOMASZ CIĄPAŁA, prezes zarządu G8, właściciel Lancerto oraz Próchnik; ALEKSY LISOWSKI, CEO & Owner Netfox; KAROLINA OPIELEWICZ, członkini zarządu, z-ca dyrektora generalnego Krajowej Izby Gospodarczej; GRZEGORZ OSZAST, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; DAMIAN WISZOWATY, CEO Gonito.

Moderacja: ADAM CZERNIAK, dyrektor ds. badań Polityka Insight.

Handel nowej ery

Debata odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. o godz. 11:30-13:00.

W debacie udział wezmą: KRZYSZTOF GERLACH, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej mBank, KATARZYNA KONKEL, CEO Omnisense, GRAŻYNA PIOTROWSKA-OLIWA, członek Rady Dyrektorów Pepco Group, prezes zarządu Grupy Modne Zakupy, MICHAŁ PŁOTNICKI, Partner Zespółu Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce EY.

Moderacja: PAWEŁ BEDNARZ, dziennikarz Business Insider Polska, Onet.

Retail wstrząśnięty, nie zmieszany

Debata odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. w godz. 13:30-14:30.

W debacie udział wezmą: ARKADIUSZ BRZOSTOWSKI, dyrektor zarządzający Kazar; RENATA JUSZKIEWICZ, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; KRZYSZTOF KOŚMIDER, dyrektor zarządzający Accenture w Polsce; OLGA SOBIERAJ, Founding Partner, Strategic Advisor Olga Sobieraj & Co; KONRAD WACŁAWIK, Head of Retailer Services Nielsen IQ; MIKOŁAJ WEZDECKI, dyrektor ds. digitalizacji LPP.

Moderacja: EDYTA KOCHLEWSKA, redaktor naczelna dlahandlu.pl.

Zielony handel

Debata odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. w godz. 15:00-16:00.

W debacie udział wezmą: JAMIE CRUMMIE, Co-founder Too Good To Go; KATARZYNA DŁUGA, marketing manager Lewiatan Holding, prezes Fundacji PSH Lewiatan; MAŁGORZATA MOLĘDA-ZDZIECH, kierownik Katedry Studiów Politycznych, pełnomocnik rektora ds. współpracy z UE Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka sieci Team Europe Direct Polska; JACEK OSTROWSKI, założyciel Yellow Octopus Group; JAROSŁAW URBAN, wiceprezes zarządu VIVE Textile Recycling.

Moderacja: MONIKA FERREIRA, Founding Partner, Strategic Advisor I'GS In Good Strategy, Franczyza.

Zrównoważone łańcuchy dostaw

Debata odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. 25 kwietnia 2023 r. w godz. 15.00-16.00.

W debacie udział wezmą: ADAM HIRNY, dyrektor Departamentu Wsparcia Transformacji Energetycznej Bank BNP Paribas; KATARZYNA KŁACZYŃSKA-LEWIS, Partnerka, Adwokatka, Liderka Praktyki Energetycznej i Ochrony Środowiska EY Law; ANNA MIERNIKIEWICZ, dyrektor logistyki VIVE Textile Recycling; WOJCIECH PISKORSKI, ekspert SGS Polska; REINIER SCHLATMANN, CEO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej DS Smith.

Moderacja: HALINA BRDULAK, profesor Szkoły Głównej Handlowej, członek Rady Programowej przy UN GCP.

Retail Tech

Debata odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. w godz. 16:30-17:30.

W debacie udział wezmą: KRZYSZTOF BAJOŁEK, prezes zarządu Answear.com; JAKUB GIERSZYŃSKI, członek zarządu Zdrowit, prezes zarządu Melissa; EWA ŁUNIEWSKA, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski; BARTEK PUCEK, CEO Forward Operators, twórca newslettera Pucek.com; MARCIN ZIMNICKI, członek zarządu, dyrektor Retail Technology Hub Exorigo-Upos.

Moderacja: KAROL TOKARCZYK, analityk ds. gospodarki cyfrowej Polityka Insight.

Marketplace – świat na cyfrowej platformie

Debata odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. w godz. 16:30-17:30.

W debacie udział wezmą: KAMIL MAKULA, CEO Superauto.pl, CEO Totalmoney.pl; SZYMON MIDERA, założyciel, prezes zarządu Shumee; ANDREJ MODIC, founder, CEO LokalnyRolnik.pl; DANIEL ROGIŃSKI, dyrektor generalny Zalando CEE; MARCIN TREPKA, partner Baker McKenzie; DAMIAN WISZOWATY, CEO Gonito.

Moderacja: GRZEGORZ SADOWSKI, redaktor naczelny My Company.

Tegoroczny, XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Istnieje możliwość akredytacji przez formularz na stronie, umożliwiający wybór uczestnictwa stacjonarnego lub online. Prosimy nie zwlekać z dołączeniem do grona zaakredytowanych – zgłoszenia do udziału stacjonarnego przyjmujemy DO PIĄTKU 21 KWIETNIA, DO GODZ. 15.00.