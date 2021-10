Handel w epoce przełomu

Do zakupów przez internet przekonuje się coraz więcej konsumentów. Nawet osoby z „silver generation” posmakowały e-commerce. Kupujący swobodnie przepływają między kanałami: online i offline. Detaliści muszą za nimi nadążyć.

Walka o klienta rozegra się na polu dostawy. Musi ona być: wygodna, szybka i tania. Najlepiej darmowa.

„Technologie jutra” stają się teraźniejszością. Zakupy z wykorzystaniem virtual reality wkraczają z impetem w segmenty, które wymagają przymierzania produktu na odległość. Sztuczna inteligencja podpowiada zaś co kupić. Czy wkrótce sama „domyśli się”, czego chce klient?

Języczkiem u wagi pozostaje ekologia. Detalista, który o tym zapomni, zginie, nawet jeśli stawi czoło wszystkim pozostałym wyzwaniom epoki przełomu.

Klienci zasmakowali w e-commerce

Jak wynika z raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2021”, zrealizowanego w czerwcu tego roku przez Mobile Institute na zlecenie e-Izby, w Internecie kupuje już 84% internautów. To kolejny rok, gdzie odsetek kupujących online rośnie o ponad +10p.p. W stosunku do poprzedniej edycji badania, czyli do czerwca 2020 roku, penetracja e-zakupów wzrosła z 72% do 84%, czyli o +12p.p. Jeszcze rok wcześniej, czyli w czerwcu 2019 roku zakupy w sieci deklarowało 57% badanych.

Co więcej, 86% (+6p.p.) osób, które nie kupują w Internecie, i tak wykorzystuje sieć do realizacji różnych aktywności około zakupowych, m.in. poszukiwania inspiracji, opinii i informacji o produktach, wyszukiwania lokalizacji sklepów oraz promocji. W przypadku użytkowników urządzeń mobilnych jest to prawie 100%.

Z drugiej strony, raport „Co (u)gryzie e-commerce” pokazał, że konsumenci nie wyobrażają sobie zakupów wyłącznie w Internecie (80% wskazań wśród internautów i 67% wśród regularnie kupujących w Internecie).

Co oznacza to dla handlu? - Najbardziej prawdopodobna przyszłość to omnichannel, w którym handel tradycyjny powinien mieć znacząca rolę – mówił Rafał Sonik, prezes Gemini Holding, podczas EEC 2021. - Pomiędzy impulsem, aby zrobić sobie przyjemność, a odbiorem przyjemności, jest świat realny. Wciąż mamy chęć dotknąć, angażować zmysły bezpośrednio. Na dłuższą metę chodzi o to, na ile nasze zmysły wciąż będą dla nas ważne. Tak długo jak długo będą ważne, to galerie i pasaże będą miały znaczenie, zetknięcie się z zakupem, fakturą itp. będzie miało znaczenie – oceniał Rafał Sonik.