Handel w lipcu: Uszczelnianie niedzielnego zakazu, alians Poczty z Biedronką, wyniki finansowe sieci

Zakaz handlu w niedziele wciąż budzi emocje, fot. Shutterstock

Batalia o niedzielny zakaz handlu odżyła. PiS chce ukrócić działalność sklepów działający jako „placówki pocztowe”. Smaczku sprawie dodaje fakt, że Poczta Polska zacieśnia współpracę z Biedronką...

Jak zakaz, to zakaz

Do Sejmu został wniesiony projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, który ma wyeliminować nieprawidłowe stosowania wyłączeń od zakazu - wynika z informacji na stronie Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest Janusz Śniadek (PiS).

Jak podano, projekt nowelizacji ustawy "dotyczy wyeliminowania nieprawidłowego stosowania wyłączeń przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy, pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta".

Projekt przewiduje, że w niehandlowe niedziele otwarte będą mogły być te placówki, w których działalność pocztowa będzie przeważająca. Jak zapisano, chodzi o przeważającą działalność wskazaną we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, która stanowi co najmniej 50 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.

Ponadto 27 lipca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o zakazie handlu w niedziele, dotyczące wątpliwości interpretacyjnych oraz rażąco krótkiego vacatio legis są zgodne z Konstytucją. Trybunał umorzył natomiast postępowanie związane z badaniem zgodności z Konstytucją przepisów o dyskryminacji pracowników.

Poczta Polska zacieśnia współpracę z Biedronką

Tymczasem pomimo batalii o placówki pocztowe, Poczta Polska wprowadza możliwość odbioru przesyłek bezpośrednio w sklepach Biedronka. Przesyłki można też odbierać z automatów paczkowych zlokalizowanych w sklepach tej sieci. To sprawi, że ponad 200 Biedronek będzie działać w niedziele.

Od ponad dwóch lat klienci Poczty Polskiej mogą odbierać przesyłki z automatów paczkowych zlokalizowanych w sklepach Biedronka. - Dostrzegając wzrastającą popularność odbiorów przesyłek w punktach i automatach, spółka wraz z Jeronimo Martins Polska podjęły decyzję o uruchomieniu możliwości odbioru przesyłek bezpośrednio w sklepach Biedronka przy okazji codziennych zakupów - podała w komunikacie Poczta.

Poczta Polska aktywnie poszukuje lokalizacji dla urządzeń do odbioru i nadawania paczek. Do końca 2022 roku Poczta Polska udostępni 2000 automatów, które uzupełniać będą szeroką sieć punktów odbioru przesyłek.

