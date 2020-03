Handel w marcu pod znakiem koronawirusa

Koronawirus to obecnie główny problem handlu, fot. Shutterstock

4 marca 2020 roku - tę datę wielu przedsiębiorców pewnie zapamięta na długo. Tego właśnie dnia potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wirus od momentu swojego pojawienia się nie schodzi z czołówek wszelkich mediów. W tym oczywiście naszych, bo odciska duże piętno na handlu i branży spożywczej. Nieco w cieniu pozostają inne wydarzenia tego miesiąca. Niniejsze podsumowanie będzie dobrą okazja do tego, by przypomnieć sobie, co jeszcze działo się w branży.

#Koronawirus

Zaczynamy oczywiście od koronawirusa. W ostatnich tygodniach eksperci wypowiadali się na naszych łamach o możliwych skutkach epidemii. Na bieżąco śledziliśmy również prace rządu, które zaowocowały przyjęciem tzw. tarczy antykryzysowej. Co proponuje rząd i jak na te propozycje zareagowali przedsiębiorcy? O tym można przeczytać w naszych tekstach: Tarcza Antykryzysowa w pigułce oraz Tarcza nie zadziała tak jak się oczekuje, potrzebne będą nowelizacje.



Sieci handlowe informowały o wdrażanych procedurach bezpieczeństwa i premiach dla pracowników, którzy pozostają na posterunku w tym trudnym czasie. Eksperci opisywali możliwe problemy handlu i spożywki. Przypomnienia warte w tym kontekście są artykuły: Sieci handlowe wygrały pierwsze starcie z koronawirusem oraz Handel pod presją COVID-19.

Koronawirus „oszczędził” sklepy spożywcze, drogerie, apteki i stacje paliw, ale zamknął galerie handlowe. To trudny czas dla tej branży. Sytuacje centrów opisujemy m.in. w tekstach: Pominięcie jakiejś branży w tarczy antykryzysowej wywoła efekt domina oraz Zalecamy odroczenie pobierania czynszów od 1 kwietnia.

Nie sposób wymienić wszystkich ciekawych publikacji na ten temat. Zachęcamy do lektury całego bloku, poświęconemu handlowi w dobie koronawirusa.

Idea zapasów wraca



Nietypowe sytuacje wyzwalają nietypowe zachowania. Polacy tłumnie ruszyli w marcu na zakupy, śrubując sprzedaż na świątecznym poziomie. Hitami sprzedaży okazały się być mydła i żele antybakteryjne, papier toaletowy, makarony, kasze, ryż, a nawet nieco zapomniane konserwy. Czy epidemia zmieni na trwałe nawyki konsumenckie? Czy sklepy convenience zyskają lojalnych kleintów? Odpowiedzi na te pytania poznamy w ciągu kilku najbliższych miesięcy.