Handel walczy o świąteczną gorączkę

fot. shutterstock

Tegoroczne święta będą inne - to już wiemy. W przypadku handlu mogą przesądzić o biznesowym być lub nie być, dlatego sieci zbroją się na grudzień, walcząc o handlowe niedziele, dopieszczając pracowników bonusami i uruchamiając wszelkie alternatywne formy zakupów, poza centrami handlowymi.

Standardowo w centrach handlowych o tej porze rozbrzmiewałyby kolędy, choinki błyskałyby tysiącem ozdób i światełek, a na wejściu do sklepów witałby nas rozpylany zapach pierniczków. Jednak póki co, do 29 listopada centra handlowe działają w trybie ograniczeń koronawirusowych, z otwartymi wybranymi sklepami: spożywczymi, aptekami, drogeriami, księgarniami i punktami usługowymi. Dodatkowo w tym roku Polacy planują zacisnąć pasa i na Boże Narodzenie chcą przeznaczyć średnio 744,39 zł, czyli o ok. 1000 zł mniej niż w 2019 roku, gdy deklaracje przekraczały 1700 zł – wynika z Barometru Providenta.

Dla handlu takie deklaracje konsumentów, po dotychczasowych doświadczeniach 2020 roku, mogą oznaczać wyrok. Dlatego organizacje branżowe zgodnie apelują do rządu o pełne przywrócenie działalności galerii handlowych nie później niż od 30 listopada br., argumentując, że przedłużenie restrykcji dla handlu doprowadzi do bankructw wielu firm oraz likwidacji tysięcy miejsc pracy. - Nie wyobrażamy sobie kontynuowania ograniczeń w grudniu – zwłaszcza, że w pełni dochowujemy wszelkich wymogów sanitarnych i zapewniamy stosowanie się na terenie obiektów handlowych do dezynfekcji, dystansu społecznego i noszenia maseczek– powiedział Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH.

Ostatni kwartał roku jest najważniejszy dla sektora – to czas zakupów dóbr takich jak odzież i obuwie oraz oczywiście zakupów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – stwierdza zarząd ZPPHiU. - Przedłużenie zamknięcia centów handlowych po 29 listopada pozbawi Polaków możliwości zrobienia zakupów przedświątecznych. Nie da się tego zrobić wyłącznie poprzez e-commerce, bo ten kanał stanowi tylko 20% średniej sprzedaży. Ponadto handel przyuliczny praktycznie nie istnieje, gdyż polski rynek był budowany od podstaw na bazie galerii handlowych – dodaje zarząd ZPPHiU.

Ograniczenie handlu tylko w samym listopadzie to dla branży strata obrotów w wysokości około 8 mld zł. Wydłużenie lockdownu na grudzień to kolejne nawet 12 miliardów utraconych obrotów. Takiej straty nie udźwignie wiele firm, nie tylko handlowych, ale także usługowych powiązanych z branżą. Firmy są gotowe wydłużyć godziny funkcjonowania centrów handlowych, aby jeszcze bardziej rozłożyć w czasie ruch odwiedzających. Firmy pokładają też nadzieje na odrobienie części strat, o ile wszystkie niedziele do końca 2020 roku zyskałyby status handlowych.