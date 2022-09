Handel z coraz szerszą ofertą dla wegetarian

Polacy dostrzegają plusy diety roślinnej

Połowa Polaków deklaruje, że ograniczyła w swoim menu ilość spożywanych produktów pochodzenia zwierzęcego – wynika z badania SW Research dla Fundacji ProVeg. Konsumenci są coraz bardziej świadomi, że dieta bardziej roślinna może mieć pozytywne przełożenie na zdrowie, ale też na środowisko.

Jakich produktów wegetariańskich chcą konsumenci?

Z ogólnoeuropejskiego badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez ProVeg International w ramach projektu Smart Protein wynika, że spośród alternatyw nabiału Polacy korzystają najczęściej z roślinnego mleka, sera i jogurtu (po ok. 24 proc.). Polscy konsumenci zaznaczyli, że szczególnie chcieliby widzieć na sklepowych półkach roślinne alternatywy kotletów do hamburgerów (34 proc.) i piersi z kurczaka (34 proc.). Równie pożądanymi produktami są roślinny wędzony łosoś (29 proc.) i paluszki rybne (27 proc.). Co istotne, badani podkreślali, że żywność pochodzenia roślinnego jest wciąż zbyt droga i chcieliby również mieć więcej informacji na jej temat.

Oferta sieci handlowych dla wegetarian

Sieci handlowe od kilku lat wprowadzają na swoje półki coraz więcej roślinnych produktów.

Biedronka zaczęła wprowadzać zamienniki mięsa w 2018 roku. Rok później wystartowała marka własna Go Vege.

– Sieci demokratyzują dostęp do żywności roślinnej. Są najlepszym medium do tego, by polski konsument mógł się zapoznać z ofertą produktów roślinnych. Nasza marka Go Vege rozwija się z roku na rok. Mamy coraz więcej produktów w ramach różnych kategorii – mówiła podczas ProVeg New Food Forum "W jaki sposób sieci handlowe odpowiadają na roślinny trend?", Katarzyna Zgieb, starszy manager ds. żywienia i rozwoju jakości w dziale rozwoju jakości i kontroli marki własnej w Jeronimo Martins.

Od dłuższego czasu w sklepach sieci Lidl Polska klienci mogą szukać produktów wegańskich i wegetariańskich w specjalnej Vege Strefie. Jest ona dostępna we wszystkich sklepach w Polsce, a jej oferta – m.in. alternatywy dla nabiału, mięsa i roślinne dania gotowe – cały czas się zwiększa. Tym bardziej, że zmieniają się nawyki żywieniowe Polaków, którzy coraz chętniej sięgają po produkty bezmięsne.



Każdy z liczących się graczy detalicznych rozbudowuje roślinną półkę. Robią to również producenci - zarówno giganci, jak Nestle, oraz start-upy.



– Kategoria żywności roślinnej rozwija się bardzo dynamicznie. Mówimy tu o wzrostach kilkunasto- kilkudziesięcio- lub też trzy cyfrowych z roku na rok w zależności od konkretnej kategorii, konkretnego rynku i stopnia jego rozwoju. W ciągu ostatnich dwóch lat ta kategoria łącznie wzrosła o ok. 50 proc. – mówił podczas FRSiH 2022 Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska.

Światowy Dzień Wegetarianizmu - co to za święto?

Światowy Dzień Wegetarianizmu (ang. World Vegetarian Day) to święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione 22 listopada 1977 przez Międzynarodową Unię Wegetariańską. Pomysłodawcą święta było Północnoamerykańskie Towarzystwo Wegetariańskie.

Celem tego dnia jest promocja wegetarianizmu oraz informowanie o korzyściach zdrowotnych, które zdaniem wegetarian są z tym związane. Organizowane są również kampanie uświadamiające dotyczące traktowania zwierząt i ochrony środowiska.