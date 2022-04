Handel zwiększa sprzedaż. To efekt m.in. dobrego zarządzania dostawami

Jak czytamy w najnowszym „Tygodniku” Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nowe technologie wspomagają firmy handlowe, umożliwiając m.in. pogłębioną analizę danych dotyczących wielkości sprzedaży i zapasów, pozwalając ograniczać negatywne skutki wynikające z ewentualnych przerw w łańcuchach dostaw.

Branża handlowa jest jedyną, w której udział wskazujących na wzrost był wyższy niż przedsiębiorstw z odnotowanym spadkiem nowych zamówień.

Mimo że pandemia COVID-19 i jej skutki są ciągle odczuwalne, to już powstały nowe zagrożenia dla firm, wynikające z agresji Rosji na Ukrainę. Odnoszą się one m.in. do wartości realizowanej sprzedaży oraz liczby nowych zamówień towarów i usług, na co wskazują wyniki comiesięcznego badania firm (Miesięczny Indeks Koniunktury – MIK), realizowanego wspólnie przez PIE i BGK.

W badaniu kwietniowym wzrost sprzedaży m/m w największym stopniu odnotowały firmy handlowe (47 proc.) i branża TSL (29 proc.), co ma bezpośredni związek ze wzmożonym napływem uchodźców z Ukrainy i pomocą udzielaną im przez nasz kraj. Dotyczy to zwiększonego zapotrzebowania na produkty, w tym szczególnie pierwszej potrzeby, oraz transportu, który wspomaga działania związane z przemieszczaniem się Ukraińców w Polsce. Natomiast spadki w sprzedaży deklarowało najwięcej firm usługowych (29 proc.).

- Wzrost liczby nowych zamówień m/m odnotowały głównie firmy handlowe (36 proc.). To jedyna branża, w której udział wskazujących na wzrost był wyższy niż przedsiębiorstw z odnotowanym spadkiem nowych zamówień (18 proc.). Jest to skutek dynamicznie rosnącego popytu na produkty zgłaszane przez konsumentów, których liczebność istotnie wzrosła w naszym kraju w związku z napływem uchodźców z Ukrainy – czytamy w Tygodniku PIE.

Blisko co czwarta firma produkcyjna odnotowała spadek w liczbie nowych zamówień, a tylko 11 proc. wzrost. Wynika to bezpośrednio z ponownego pojawienia się problemów z dostawami surowców i materiałów do produkcji oraz ich rosnącymi cenami.

Narasta też niepokój firm produkcyjnych co do przyszłych zdarzeń. W kwietniu aż 77 proc. firm uznało niepewność sytuacji gospodarczej za dużą i bardzo dużą barierę w ich działalności. Mniejszy udział przedsiębiorstw produkcyjnych notujących wzrost liczby nowych zamówień potwierdza narastające problemy i niepokój o przyszłe warunki działania w tej branży.