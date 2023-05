Handlowa gigafuzja. Skorzystają na trendzie convenience

Transakcja połączy 640 sklepów i działalność internetową trzeciej co do wielkości sieci spożywczej w Wielkiej Brytanii z około 350 stacjami paliw i 1000 punktów gastronomicznych należących do EG Group.

Obie firmy są własnością grupy private equity TDR Capital, zarządzanej przez braci Mohsina i Zubera Issa, którzy dwa lata temu kupili większościowy pakiet akcji Asdy.

Asda wzmocni się w sektorze convenience

Asda zapowiedziała, że transakcja zapewni jej silniejszą pozycję i zwiększy wpływy w rosnących w siłę sektorach convenience i gastronomicznym.

W związku z upowszechnieniem się pracy zdalnej ​​konsumenci częściej robią zakupy w lokalnych punktach i coraz częściej wybierają jedzenie na wynos ze względu na intensywny tryb życia. Dzięki przejęciu jeszcze lepiej odpowiemy na potrzeby klientów - argumentuje decyzję Asda.

Po fuzji firma będzie miała całkowity roczny obrót w wysokości prawie 30 mld funtów, będzie obsługiwać 21 mln klientów tygodniowo i zatrudniać około 170 tys. pracowników - podaje Retail Gazette.

Asda liczy na efekt synergii

Aby sfinansować transakcję, Asda pozyska około 450 mln funtów kapitału własnego od akcjonariuszy. Dokona także sprzedaży związanej z nieruchomościami (1,1 mld funtów) oraz kredytu terminowego w wysokości 770 mln funtów.

Po sfinalizowaniu przejęcia sieć supermarketów zamierza wydać ponad 150 mln funtów na konsolidację biznesów. Wszystkie lokalizacje EG w Wielkiej Brytanii i Irlandii zmienia szyld na Asda, z wyjątkiem około 30 stacji benzynowych, które nie są częścią przejęcia.