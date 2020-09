Handlowa karuzela kadrowa - czyli kto zmienił pracę w tym roku

fot. materiały prasowe

Chociaż koronawirus w pewnym stopniu zamroził rynek pracy, sieci handlowe nieustannie zmieniają swoje struktury. Najbardziej aktywny na tym polu jest Carrefour. Sporo działo się także w takich sieciach jak Lidl czy Spar.

1. Skoro sieć Carrefour mocno wyróżnia się na tej płaszczyźnie, zacznijmy od niej.

W styczniu br. firma ogłosiła, że François-Melchior de Polignac zastąpi Guillaume'a de Colonges na stanowisku dyrektora wykonawczego w Europie Północnej i Wschodniej. De Polignac został też dyrektorem generalnym belgijskiego oddziału Carrefoura (wrócił na to stanowisko w grudniu ub. r. kierował nim wcześniej w latach 2013-2017). Guillaume de Colonges, który m.in. wprowadził polski oddział Carrefoura w erę transformacji żywieniowej, został z kolei dyrektorem wykonawczym ds. towarów, dostaw i formatów na poziomie grupy oraz dyrektorem zarządzającym Carrefour w Tajwanie.

W lutym nowym dyrektorem finansowym, nieruchomości i ekspansji w randze członka zarządu został Jean-François Dohogne. Zastąpił on na tym stanowisku Jadwigę Zientarę, która objęła z kolei funkcję dyrektora finansowego, bezpieczeństwa IT i usług finansowych w Carrefour Rumunia.

Do zarządu weszli również Marek Lipka (dyrektor handlowy)oraz Michał Sacha (dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych).

Prawdziwa niespodzianka miała miejsce w lipcu. Christophe Rabatel, od lipca 2018 roku dyrektor generalny Carrefour Polska, od 1 września obejmie stanowisko dyrektora generalnego sieci we Włoszech oraz członka zarządu Grupy Carrefour. Rabatel zastąpi Gérarda Lavinay, który przechodzi na emeryturę. Na konkurencyjnym rynku włoskim będzie odpowiedzialny m.in. za realizację wdrażanej od dwóch lat strategii transformacji żywieniowej i dalszy rozwój oddziału.

Rabatela zastąpił Tareck Ouaibi, od lutego 2019 dyrektor operacyjny Carrefour Polska, a od 1 września tymczasowy dyrektor generalny. Z tej informacji wynika, że sieć zastanawia się nad obsadą kluczowego stanowiska w naszym kraju. Czy jeszcze w tym roku poznamy nowego dyrektora Carrefoura nad Wisłą? Czy znów będzie nim Francuz?

18 sierpnia sieć znowu nas zaskoczyła – detalista podał, że spłaszcza swoje struktury w Polsce i zmniejsza hierarchiczność organizacji. Przewidywane są zwolnienia grupowe ok. 3 proc. pracowników, czyli około 400 osób spośród kadry menedżerskiej średniego szczebla w hipermarketach. W ramach strategii “Carrefour 2022”cześć pracowników zostanie zwolniona a w sklepach powstaną nowe stanowiska doradców klientów. Jednocześnie w życie wejdzie nowa organizacja stanowisk w ramach działów produktów świeżych i przemysłowych w hipermarketach.

We wrześniu w strukturach sieci nastąpiła kolejna zmiana - Krzysztof Łagowski objął funkcję Head of Convenience w spółce Carrefour Polska. Zastąpił Michała Florkiewicza, który został dyrektorem ds. rozwoju ommichannel. Krzysztof Łagowski ostatnie dwa lata pracował dla Deloitte jako director strategic consulting. Prawie 11 pracował dla PKN Orlen pełniąc m.in. funkcję dyrektora wykonawczego ds. handlu detalicznego, gdzie zarządzał siecią 2700 punktów handlowo usługowych.

