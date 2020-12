Handlowa Solidarność domaga się szczepień i premii dla pracowników

fot. materiały prasowe Solidarności, plakat akcji

Od 14 do 20 grudnia związkowcy organizują „Tydzień szacunku dla pracowników handlu”. Chcą wrócić uwagę przede wszystkim na niezwykle trudne warunki pracy w tej branży w okresie pandemii i wzmożonego ruchu przed świątecznego. Zapowiadają, że zamierzają dotrzeć z przekazem do pracodawców, aby docenili pracowników, nagrodzili

ich finansowo, a także żeby zapewnili im bezpieczne warunki pracy w czasie pandemii.

Solidarność chce także przekonać rządzącym, aby wprowadzili odpowiednie przepisy dotyczące unormowania czasu pracy w handlu.

- Chcemy też, by pracownicy handlu, ze względu na to, że są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem, byli jedną z grup zawodowych, która będzie mogła się zaszczepić w pierwszej kolejności. To niezwykle ważne nie tylko dla nich, ale również z uwagi na zdrowie klientów. Chcemy również poszanowania prawa pracowników do niedzieli wolnej od pracy. W pandemii, kiedy osoby zatrudnione w handlu pracują praktycznie „na okrągło”, niedziela jest jedynym dniem, w którym mogą choć trochę odpocząć i zregenerować siły - podają organizatorzy akcji.

Przygotowano petycję skierowaną do rządu i pracodawców.

Poniżej treść petycji:

" Pracownicy handlu od wybuchu pandemii COVID-19 pracują w niezwykle trudnych warunkach. Są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Każdego dnia towarzyszy im strach o zdrowie swoje i swoich rodzin. W ostatnich miesiącach,

w związku z wzrostem liczby zakażeń i wprowadzonymi z tego powodu dodatkowymi restrykcjami, ich sytuacja uległa dalszemu, drastycznemu pogorszeniu.

Wiele sieci handlowych i centrów logistycznych zajmujących się sprzedażą internetową wydłużyło godziny pracy. Niektóre placówki działają dziś w systemie całodobowym. Zbyt mała liczba pracowników w dyskontach i sklepach wielkopowierzchniowych, która już przed pandemią była jednym z największych problemów w tej branży, dzisiaj jest wielokrotnie bardziej odczuwalna. Znacząco wzrosły absencje chorobowe. Wielu pracowników choruje na COVID-19 lub przebywa

na kwarantannie. Ogromne niedobory kadrowe sprawiają, że ci, którzy pozostali w sklepach wypełniają dzisiaj obowiązki 2-3 osób. Ich przemęczenie i przeciążenie pracą sięga dzisiaj punktu krytycznego.

Pracy zarówno w handlu tradycyjnym i e-handlu nie da się wykonywać zdalnie,

a jednocześnie jest ona niezbędna dla funkcjonowania społeczeństwa. Sklepów nie można zamknąć

z powodu pandemii. Można za to zrobić wiele, żeby poprawić warunki pracy w handlu w czasie pandemii i sprawić, aby była ona bezpieczniejsza.