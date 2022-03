Handlowcy w lutym bardziej optymistyczni. Odwiedzamy sklepy częściej

Wskaźnik wyprzedzający (NHT+1) na marzec wyniósł natomiast 49,9 pkt i był wyższy o 19,9 pkt. od przewidywań na luty.

O tym, czy powodujące wzrost cen paliw mocne osłabienie złotego oraz wysoka inflacja będą mieć bezpośredni wpływ na handel tradycyjny, dowiemy się dopiero w kolejnych miesiącach.

Badanie M/platform zostało przeprowadzone na przełomie lutego i marca, po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, na próbie 1098 osób prowadzących małe oraz średnie punkty handlu detalicznego.

Kupujemy więcej gotowych posiłków i żywności suchej

- Dane M/platform za luty 2022 przyniosły potwierdzenie dotychczasowych trendów w handlu tradycyjnym. Wartość średniego koszyka zakupowego w sklepie tradycyjnym wzrosła o 8,2% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, co w przeliczeniu na złotówki oznacza, iż na przeciętne zakupy wydajemy o 1,81 zł więcej niż przed rokiem. Nieco częściej odwiedzaliśmy też sklepy tradycyjne (wzrost o 1,6%). W efekcie obroty w sklepach tradycyjnych w lutym 2022 vs luty 2021 wzrosły o 10%. W przeciwieństwie do poprzednich miesięcy znacznie więcej grup produktowych odnotowało wzrosty sprzedaży. Wśród kluczowych dla tego kanału sprzedaży kategorii jedyną, której wartość nie wzrosła, była kategoria wódki (-2,4%). Wzrosty odnotowały natomiast między innymi wyroby tytoniowe (+2,7%), piwo (+3,8%), nabiał (+6,7%), napoje bezalkoholowe (+2,7%), słodycze (+3,8%) czy alkohole mocne, jak whisky, rum, likiery, gin (+12,0%). Z uwagi na wojnę w Ukrainie, znaczące wzrosty wartości sprzedaży odnotowały także kategorie znajdujące się na dalszych miejscach w rankingu handlu tradycyjnego, jak gotowe posiłki (+5,3%), żywność sucha (25,3%), higiena osobista (+4,2%) czy środki ochrony zdrowia (+17,0%) – skomentowała badanie Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. analiz rynkowych M/platform.