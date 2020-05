Handlowy chat: Pandemia pokazała znaczenie relacji w biznesie

W cyklu "Handlowy chat" rozmawiamy z Tomaszem Szaconiem z Retailpoland Consulting

Jak w czasie pandemii wygląda praca przedstawiciela handlowego? Czy wirtualne relacje pomagają w negocjacjach? Jak można „skrócić” sobie drogę do kupców? Na nasze pytania odpowiada Tomasz Szacoń, właściciel firmy Retailpoland Consulting.

- Przedstawiciel handlowy musi gdzieś pojechać i zaprezentować ofertę. Zawsze byłem przyzwyczajony do tego, że wsiadam w samochód i jadę na jakieś spotkanie. Po wybuchy pandemii odbyłem jeszcze kilka bezpośrednich rozmów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jedno z takich spotkań, odbyło się przed siedzibą sieci handlowej w Warszawie. Dokumenty podpisywaliśmy w samochodzie. Po kilku tygodniach z pandemią nauczyliśmy się robić wirtualne spotkania. Przetestowaliśmy swoje komputery, łącza i różne aplikacje. Dowiedzieliśmy się, co to jest Zoom. Teraz praca przedstawiciela handlowego to głównie telefon i mail. Bardzo dużo pracuję obecnie zdalnie, ale brakuje mi wyjazdów. Nie zmieniło się jedno - przedstawiciel musi dużo mówić. Jesteśmy na linii z naszymi kontrahentami - wyjaśnia nasz rozmówca.

Czy wirtualne relacje ułatwiają negocjacje, czy wręcz przeciwne? - Miałem obawy, jak to będzie wyglądać. Kiedy wyczuć odpowiedni moment, by zadzwonić, czy nie będzie domowych hałasów w tle. Okazało się, że wielu przedstawicieli z drugiej strony, czyli kupców sieci handlowych, również pracuje z domu i wielokrotnie dochodziło do zabawnych sytuacji. To sprawiło, że nasze relacje się pogłębiły i zacieśniły. Jeszcze lepiej się poznaliśmy. Wirtualne relacje pokazały, że jesteśmy ludźmi i się rozumiemy, a przejściowe problemy nie zakłócą współpracy. Bardzo pomocne są także media społecznościowe. Za ich pośrednictwem można skrócić drogę do osób decyzyjnych. To świetny kanał komunikacji - mówi Tomasz Szacoń.

Więcej w rozmowie wideo