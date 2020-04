Handlowy chat: Przyszłość nie czeka w kolejece, ona nas zaskakuje

Maciej Czapiewski, New Business Developer w firmie Mago SA

Wszelkie prognozowanie co do perspektyw rynkowych jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Przygotowujemy się jednak na to, że zwiększy się zainteresowanie rozwiązaniami samoobsługowymi, wspierającymi rozwiązania e-commerce oraz podnoszące higienę - mówi Maciej Czapiewski, New Business Developer w firmie Mago SA.

Hasłem promującym nasze rozwiązania samoobsługowe, w tym mobilne urządzenie skanujące jest "przyszłość nie czeka w kolejce". Można powiedzieć, że hasło to spełnia się na naszych oczach w zaskakujący sposób. Przygotowujemy się więc, żeby zaspokoić zapotrzebowania rynku w rozwiązania bezpieczne, samoobsługowe, zwiększające dystans, higieniczne, ale także inteligentne - wskazuje Maciej Czapiewski.