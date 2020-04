Handlowy chat: W dobie koronawirusa sieci postawią na dedykowane promocje

fot. shutterstock

- W czasach kryzysu Polacy każdą wydaną złotówkę będą oglądać z dwóch stron. Będziemy kupować tylko potrzebne produkty i tańsze alternatywy towarów, które do tej pory wybieraliśmy. Sieci przeniosą promocje z fizycznych sklepów do aplikacji wysyłając klientom dedykowane oferty - przewiduje Maciej Kraus, partner w Movens Capital.

- Bardzo ciężko jest przewidywać jak będą zmieniać się ceny żywności w najbliższym czasie. Nie możemy opierać się na danych historycznych. Analizując jak zmieniały się ceny chociażby w marcu, to widzimy wzrosty spowodowane rozpędzeniem polskiej gospodarki, siły nabywczej a nawet efektem zakupów dokonywanych przekonaniem klientów, że czeka nas "lock down" i musimy zrobić zapasy. Widzimy już jednak, że wydatki gospodarstw domowych będą niższe. Będziemy dokładnie oglądać każdą złotówkę, zanim ją wydamy. Na pewno będzie to miało wpływ na ceny żywności - mówi Maciej Kraus, partner w Movens Capital.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że za chwilę zacznie się w Polsce sezon na świeże owoce i warzywa. - W tym roku będzie to np. zupełnie inny sezon truskawkowy. Po pierwsze brakuje pracowników, którzy będą mogli zebrać owoce. A nawet jak uda się zebrać załogę, to będzie ona żądała dodatkowej premii. Wiadomo więc, że owoce w tym roku będą po prostu droższe. Z drugiej strony przez to, że spędzamy całe dnie w domach trochę inaczej wydajemy pieniądze. Według badań nastrojów społecznych 60 proc. Polaków twierdzi, że ich sytuacja materialna się pogorszy. Jest więc naturalne, że będziemy ograniczać swoje wydatki. Będziemy kupować tylko potrzebne produkty i tańsze alternatywy towarów, które do tej pory wybieraliśmy - wyjaśnia nasz rozmówca.

Jak zatem zmieni się podejście sieci handlowych do promocji?

- Detaliści na pewno zmienią swoje mechanizmy promocyjne. W dobie koronawirusa dużo częściej korzystamy z aplikacji mobilnych sieci. Okazuje się, że dużo lepiej sprawdzają się dedykowane promocje. Na podstawie danych paragonowych sieci dokładnie wiedzą co kupowaliśmy w ostatnich tygodniach. Zamiast robić promocję na dany towar w sklepie, lepszym rozwiązaniem jest wysłanie do klienta konkretnej oferty promocyjnej. Będziemy mieli zatem dużo silniejszy trend promocji dedykowanych. Drugim trendem będą promocje zachęcające nas do kupowania większej ilości towaru danego dnia. Jeżeli danej sieci uda się już "złapać" klienta, to detalista będzie starał się, aby zrobił on jak największe zakupy - podsumowuje Maciej Kraus.