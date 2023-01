HARIBO z konkursem. Do wygrania kolekcja ubrań i laptop

Konkurs HARIBO trwa w dniach od 26 stycznia do 25 marca 2023 r., a w puli znalazły się aż 202 nagrody! Co miesiąc do wygrania jest laptop i unikalne etui oraz 50 zestawów składających się z T-shirta i okularów przeciwsłonecznych oraz 50 sztuk zestawów z bluzą i czapką.

HARIBO zaprasza do udziału w konkursie z unikalnymi nagrodami, fot. Haribo

Aby wziąć udział w konkursie należy w czasie trwania akcji zakupić 1 dowolny produkt z różnorodnej oferty HARIBO, zachować paragon, zarejestrować go na dedykowanej stronie internetowej oraz kreatywnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Jakie żelki HARIBO lubisz najbardziej i dlaczego?”.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: od 26.01.2023 r. do 25.02.2023 r. oraz od 26.02.2023 r. do 25.03.2023 r. Po zakończeniu każdego z etapów wyłonieni zostaną laureaci nagrody głównej oraz nagród dodatkowych.