Harry Potter w Kinder Niespodziance. Nowa kolekcja zabawek podbija świat najmłodszych

Harry Potter to postać stworzona przez brytyjską autorkę J.K. Rowling. W ciągu kilku lat, od momentu wydania pierwszej książki, Harry Potter stał się jedną z najbardziej popularnych postaci na świecie. Zyskał on nie tylko popularność wśród dzieci, ale także wśród dorosłych, co sprawiło, że stał się postacią komercyjną, a marki zaczęły wykorzystywać jego wizerunek w swoich kampaniach reklamowych.

Kinder dostrzegł potencjał w Harrym Potterze

Firma Kinder również dostrzegła potencjał, jaki niesie ze sobą postać Harry’ego Pottera, i wprowadziła zabawki z jego wizerunkiem do swoich popularnych Kinder Niespodzianek. Wśród zabawek można znaleźć figurki Harry’ego Pottera, Hermiony Granger, Rona Weasleya czy Hagrida. Zabawki te cieszą się dużą popularnością wśród fanów sagi Harry’ego Pottera, którzy chętnie kolekcjonują je i wykorzystują do zabawy.