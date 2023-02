Harry Potter wciąż na fali. Na historii młodego czarodzieja wciąż zbija się fortunę

Z raportu opublikowanego w 2018 roku wiemy, że łączna sprzedaż sagi o Harrym Potterze przekroczyła 500 milionów egzemplarzy. Na imponujący wynik składa się siedem tomów sagi, jak również trzy książki towarzyszące. Jak informuje The Telegraph, na koncie autorki może spoczywać ok. 560 mln funtów (ok. 3 mld zł). Trudno dzisiaj oszacować jakie pieniądze przyniosła sprzedaż Harrego Pottera, ostatnie dane na ten temat pochodzą z 2007 roku, wówczas money.pl podał, że wydawcy zarobili łącznie 9 mld dolarów.

Książki o Harrym Potterze zostały przetłumaczone na ponad 80 języków, od albańskiego i azerskiego po hebrajski i hawajski.

Filmy o Harrym Potterze zarobiły miliardy

Seria Harry Potter jest jedną z najbardziej dochodowych w historii kina. Przez ostatnie lata, filmowa seria zarobiła kilka miliardów dolarów. Trudno o najbardziej aktualne dane, ale skala zarobków jest ogromna. Ostatni raport, który opublikowała wytwórnia Warner Bros miał miejsce w 2011 roku. Wówczas studio na poszczególnych filmach zarobiło:

"Harry Potter i kamień filozoficzny" zarobił łącznie 974 755 tysięcy dolarów,

"Harry Potter i komnata tajemnic" - 878 979 tysięcy dolarów,

"Harry Potter i więzień Azkabanu" - 796 688 tysięcy dolarów,

"Harry Potter i czara ognia" - 896 911 tysięcy dolarów,

"Harry Potter i zakon feniksa" - 939 885 tysięcy dolarów,

"Harry Potter i książę półkrwi" - 934 416 tysięcy dolarów,

"Harry Potter i insygnia śmierci: część 1" - 955 417 tysięcy dolarów.

W sklepach stacjonarnych brakuje Hogwarts Legacy

Najnowszym dziełem, który bezpośrednio nawiązuje do historii z Harrego Pottera jest gra Hogwarts Legacy. Dziedzictwo Hogwartu jest wciągającą grą akcji RPG z otwartym światem, który swój debiut miał w książkach o Harrym Potterze. Gracze wcielają się w postać dzierżącą klucz do antycznego sekretu, który może podzielić świat magii.

Odkąd gra pojawiła się w sprzedaży, bije rekordy popularności. O braku dostępności Hogwarts Legacy w sklepach stacjonarnych jest głośno w intrenecie od soboty rana. Na miłośników świata magii czeka rozczarowanie, ponieważ gra jest niedostępna a magazyny nie mają jej na stanie. Zapowiada się, że gra będzie kolejnym hitem sprzedażowym, który czerpie z dziedzictwa J.K. Rowling.