Harry Potter zachęca do zakupów w Stokrotce

Za każde wydane 50 zł lub zakup wybranych produktów otrzymuje się saszetkę z figurką i znaczkiem. Figurek z postaciami jest 25, w tym Hermiona Granger i Ron Weasley . Pośród nich jest pięć z efektami specjalnymi, trzy są przezroczyste, a dwie świecą w ciemnościach. Figurki można użyć jako nakładki na ołówki i kolekcjonować w specjalnym albumie. A do tego przewidziano czarodziejką różdżkę, dzięki której można wyświetlić na ścianie herb ulubionego Domu Magii Hogwartu.

Pomiędzy saszetkami z figurkami i znaczkami ukrytych jest kilka złotych figurek Harry’ego Pottera ze specjalnym kodem. Po zarejestrowaniu go na stronie www.stokrotka.pl można przekonać się, jak odebrać główną nagrodę, którą jest jeden z sześciu wyjazdów rodzinnych do Londynu.

Na stronie internetowej Stokrotki co tydzień przedstawiana jest lista specjalnych produktów, za których zakup można zdobyć dodatkowe saszetki. Można ją znaleźć w zakładce strony konkursowej „Ekstra saszetki”.

Na osoby biorące udział w nowej akcji promocyjnej czekają również kubki, pokryte czy to herbami domów Hogwartu czy też postaciami czarnej magii z Lordem Voldemortem na czele. Żeby je kupić w promocyjnej cenie należy zebrać cztery znaczki.

Stokrotka przygotowała także gamę akcesoriów ze świata Harry’ego Pottera jak notatniki, etui na tablety i laptopy, butelki termiczne czy plecaki wykonane z materiałów pochodzących z recyclingu.

Przeczytaj także: Stokrotka chce oferować nawet 1000 produktów marki własnej

Akcja „Magia czeka na Ciebie” potrwa do 13 października br.