Hebe: 270 drogerii w 10 lat

Fot. materiały prasowe

W tym roku sieć drogerii Hebe obchodzi jubileusz 10-lecia obecności na polskim rynku. Z informacji spółki wynika, że obecnie liczba jej sklepów liczy 270 placówek.

W maju mija dokładnie 10 lat odkąd sieć Hebe weszła na polski rynek. - Przez dziesięciolecie marka Hebe wprowadzała kolejne rozwiązania poszerzające kontakt z klientami, by być jeszcze bliżej swoich lojalnych odbiorców. W 2012 roku powstał magazyn Hebe, przekazujący wartościowe, wysokiej jakości materiały skupione wokół tematyki zdrowia i urody. W 2018 roku wystartował edukacyjny kanał na YouTube Urodomaniaczki by Hebe, odkrywający tajniki makijażu i pielęgnacji, stworzony z myślą o tych, którzy na bieżąco śledzą najnowsze urodowe trendy. Wraz z rozwojem dostępnych narzędzi sieć drogerii uruchomiła strategię omnichannel i stworzyła intuicyjną aplikację mobilną. W odpowiedzi na potrzeby klientów w trudnej sytuacji epidemiologicznej Hebe dociera z zamówieniami do domów Klientów nawet w dwie godziny po złożeniu przez nich zamówienia – wymienia spółka.

W maju, na przestrzeni całego miesiąca, z okazji 10. urodzin, klienci Hebe będą mieli możliwość skorzystania z wielu promocji. Świętowanie zainaugurują dwie z nich: „10 marek na 10 urodziny do -50%” oraz „Marki Hebe miksuj dowolnie 1+1 50% taniej”.