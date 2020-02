Hebe otwiera sklepy także na Słowacji i w Czechach

Słowacja i Czechy graniczą z Polską więc wprowadzenie sieci Hebe na tamtych rynkach jest naturalnym miejscem rozwoju. Pedro Soares dos Santos nie wskazał, ile sklepów zostanie otwartych u naszych południowych sąsiadów. Platformą rozwoju będzie napędzana dzięki sklepowi online, który został otwarty w połowie 2019 roku.

Prezes wskazał, że Hebe to duża nadzieja na przyszłość, silny biznes i silna marka i najważniejsza firma, która teraz jest w portfolio Grupy z punktu widzenia biznesu omnichannel. Drogeria stała się numerem 1 w kanale drogerii online w Polsce. Hebe to 3,5 tys. marek na wyłączność plus marki własne.

Na 2020 rok plan rozwoju Hebe zakłada powstanie 50 sklepów. Nie wiadomo ile z nich będzie działało za granicą.